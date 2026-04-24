IPL के बाद अब PSL से भी कट गया मुस्तफिजुर रहमान का पत्ता, दोहरी मार से सदमे में बांग्लादेशी फैंस

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के निर्देश के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 से पहले मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दिया था.
Published On Apr 24, 2026, 05:26 PM IST
Last UpdatedApr 24, 2026, 05:26 PM IST
Mustafizur Rahman
बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने पर जमकर हंगामा मचा था. आईपीएल से बाहर होने के बाद मुस्तफिजुर रहमान पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा ले रहे थे, मगर अब बांग्लादेश का यह गेंदबाज पाकिस्तान सुपर लीग से बाहर हो गया है.
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में खेलने के लिए जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) वापस ले लिया है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के बाद उनकी चिकित्सकीय समीक्षा के आधार पर लिया गया.
बीसीबी ने गुरुवार को जारी बयान में कहा गया, ‘न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के समापन के बाद टीम के चिकित्सा स्टाफ ने राष्ट्रीय टीम के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान की स्थिति की समीक्षा की है, आगे की जांच के लिए उनका तत्काल स्कैन कराया जाएगा, जिसके बाद वे बीसीबी मेडिकल टीम की देखरेख में पुनर्वास कार्यक्रम शुरू करेंगे.
बोर्ड ने कहा, मुस्तफिजुर को पूर्व में जारी एनओसी वापस ले लिया गया है, इसलिए वे पीएसएल 2026 के शेष मुकाबलों में भाग नहीं ले पाएंगे.
बता दें मुस्तफिजुर को भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के निर्देश के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 के दौरान अपनी टीम से रिलीज कर दिया था, इसके बाद वे लाहौर कलंदर्स के लिए खेल रहे थे और इस सत्र में पांच मैचों में छह विकेट ले चुके थे.
बीसीबी ने एक अन्य फैसले में यह भी पुष्टि की कि युवा तेज गेंदबाज नाहिद राणा को भी पीएसएल 2026 के लिए रिलीज नहीं किया जाएगा. यह कदम अगले महीने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए उन्हें पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से उठाया गया है.