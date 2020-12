BCCI AGM approves 10 teams in IPL: अहमदाबाद में हुए बीसीसीआई के वार्षिक सम्‍मेलन के दौरान आगामी आईपीएल को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। आईपीएल 2022 में कुल आठ नहीं बल्कि 10 टीमें खेलती हुई नजर आएंगी। आगामी आईपीएल पर इस फैसले को काई असर नहीं होगा। बताया जा रहा है कि एक टीम अहमदाबाद की होगी जबकि दूसरी फ्रंचाइजी को लेकर अभी भी स्थिति स्‍पष्‍ट तौर पर साफ नहीं हो पाई है।

इसके साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति से कुछ स्पष्टीकरण के बाद क्रिकेट को 2028 ओलंपिक में शामिल करने की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की कवायद का समर्थन करेगा।

BCCI AGM: BCCI secretary and treasurer to speak to govt on tax exemption to host ICC T20 World Cup and 50-over World Cup https://t.co/bEHOcVHmkZ

— ANI (@ANI) December 24, 2020