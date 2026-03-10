वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया पर पैसों की बारिश, BCCI ने करोड़ों रुपये के इनाम का किया ऐलान

रविवार, 8 मार्च को टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम पर बीसीसीआई ने पैसों की बारिश कर दी है. बोर्ड ने खिलाड़ियों के लिए नकद इनाम का ऐलान किया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 131 करोड़ रुपये की राशि देने का ऐलान किया है. भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीता था.

भारत पहली ऐसी टीम बना जिसने तीसरी बार यह वर्ल्ड कप जीता हो. इसके अलावा सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम ने मेजबान देश के रूप में भी पहली बार आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती. और साथ ही लगातार दो बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला भी भारत पहले देश बन गया.

बोर्ड ने खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और सिलेक्टर्स की मेहनत को पहचानते हुए इस ऐतिहासिक जीत पर यह पुरस्कार दिया है.