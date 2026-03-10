add cricketcountry as a Preferred Source
Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source
×
  • Home
  • News
  • वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया पर पैसों की बारिश, BCCI ने करोड़ों रुपये के इनाम का किया ऐलान

वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया पर पैसों की बारिश, BCCI ने करोड़ों रुपये के इनाम का किया ऐलान

रविवार, 8 मार्च को टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम पर बीसीसीआई ने पैसों की बारिश कर दी है. बोर्ड ने खिलाड़ियों के लिए नकद इनाम का ऐलान किया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 131 करोड़ रुपये की राशि देने का ऐलान किया है. भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर न्यूजीलैंड...

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - March 10, 2026 12:04 PM IST

रविवार, 8 मार्च को टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम पर बीसीसीआई ने पैसों की बारिश कर दी है. बोर्ड ने खिलाड़ियों के लिए नकद इनाम का ऐलान किया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 131 करोड़ रुपये की राशि देने का ऐलान किया है. भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीता था.

भारत पहली ऐसी टीम बना जिसने तीसरी बार यह वर्ल्ड कप जीता हो. इसके अलावा सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम ने मेजबान देश के रूप में भी पहली बार आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती. और साथ ही लगातार दो बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला भी भारत पहले देश बन गया.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

बोर्ड ने खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और सिलेक्टर्स की मेहनत को पहचानते हुए इस ऐतिहासिक जीत पर यह पुरस्कार दिया है.

About the Author

india.com Authors

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम का हिस्सा हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. साल 2008 में आ ...Read More

Tags: