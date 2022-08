भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बुधवार को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के भारत दौरे के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। की घोषणा की। भारत का इंटरनेशनल घरेलू सत्र 2022-23 सितंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की T20I सीरीज के साथ शुरू होगा और इसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की T20I और ODI सीरीज होगी।

मोहाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20I की मेजबानी करेगा जिसमें नागपुर और हैदराबाद क्रमशः दूसरे और तीसरे की मेजबानी करेंगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। दूसरा T20I 2 अक्टूबरको गुवाहाटी में महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर खेला जाएगा। इसके बाद इंदौर में अंतिम T20I खेला जाएगा।

? NEWS ?: BCCI announces schedule for @Paytm home series against Australia and South Africa. #TeamIndia | #INDvAUS | #INDvSA

