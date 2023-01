WIPL: मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीमें महिला आईपीएल में होगी

बीसीसीआई ने महिला आईपीएल की पांच फ्रेंचाईजी टीमों का ऐलान कर दिया है. आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें महिला आईपीएल में होगी, वहीं अडानी और कैप्री ग्लोबल भी अपनी टीमें उतारेगी. अडानी की टीम ने अहमदाबाद जबकि कैप्री ग्लोबल ने लखनऊ के लिए बोली लगाई है. बीसीसीआई ने पहली महिला प्रीमियर लीग की पांच टीमों की बिक्री से 4669.99 करोड़ रूपये हासिल किये, जो पुरुष आईपीएल 2008 से ज्यादा है. अडानी ने 1289 करोड़ की बोली के साथ सबसे ऊंची बोली लगाई.

अडानी स्पोर्ट्सलाइन प्राइवेट लिमिटेड - अहमदाबाद (1289 करोड़)

इंडिया विन स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड - मुंबई (912.99 करोड़)

रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड- बैंगलोर (901 करोड़)

जेएसडब्लयू, जीएमआर, क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड - दिल्ली (810 करोड़)

कैप्री ग्लोबल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड- लखनऊ (757 करोड़)

पुरुषों के आईपीएल टीम में इंडिया विन स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के पास मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के पास रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और जेएसडब्लयू, जीएमआर, क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड के पास दिल्ली कैपिटल्स टीम है. चेन्नई और गुजरात ने इस नीलामी से खुद को अलग रखा था

बता दें कि महिला आईपीएल टीम को खरीदने के लिए इंडिया विन स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अडानी ग्रुप, कैप्री ग्लोबल, जेएसडब्लयू, जीएमआर, क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड और रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अलावा कोलकाता नाइटराइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, हल्दीराम ग्रुप, टोरेंट फार्मा, अपोलो पाइप्स, अमृतलीला इंटरप्राइजेस, श्रीराम ग्रुप और स्लिंगशॉट 369 वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनी भी रेस में शामिल थी

महिला आईपीएल के पहले सीजन के लिए मीडिया राइट्स की बिक्री हो चुकी है. वायकॉम 18 ने 951 करोड़ रुपये में पांच साल के लिए प्रसारण अधिकार खरीदे हैं. एक मैच की वैल्यू 7.09 करोड़ रुपए है.

बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ट्वीट किया कि क्रिकेट में आज ऐतिहासिक दिन है. पहली महिला प्रीमियर लीग ने पहली पुरूष आईपीएल 2008 के रिकॉर्ड तोड़ दिये. कुल 4669 . 99 की बोली लगी.

Today is a historic day in cricket as the bidding for teams of inaugural #WPL broke the records of the inaugural Men's IPL in 2008! Congratulations to the winners as we garnered Rs.4669.99 Cr in total bid. This marks the beginning of a revolution in women's cricket and paves the