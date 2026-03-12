This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
श्रीलंका और आयरलैंड से टी-20 सीरीज खेलेगी टीम इंडिया, जानें कब होगा मुकाबला ?
बीसीसीआई इंडिया के आने वाले श्रीलंका टूर में तीन T20I जोड़ने पर विचार कर रहा है. यह मैच दो टेस्ट मैच की सीरीज से पहले खेले जाएंगे.
टी-20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम इंडिया का आईपीएल के बाद काफी व्यस्त शेड्यूल होने वाला है. भारतीय टीम को अफगानिस्तान की मेजबानी करनी है, वहीं व्हाइट बॉल सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा करना है. भारतीय टीम इस बिजी शेड्यूल के बीच टी-20 सीरीज के लिए श्रीलंका और आयरलैंड का भी दौरा करेगी, जिसे लेकर बीसीसीआई प्लान बना रहा है.
टीम इंडिया अगले 12 महीनों में एक बिज़ी इंटरनेशनल शेड्यूल की तैयारी के लिए श्रीलंका और आयरलैंड में T20I खेल सकता है. प्रस्तावित मैच पहले से तय बाइलेटरल टूर और टूर्नामेंट की सीरीज के साथ होंगे.
जुलाई-अगस्त में श्रीलंका दौरे पर टी-20 सीरीज खेलेगी टीम इंडिया
क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई इंडिया के आने वाले श्रीलंका टूर में तीन T20I जोड़ने पर विचार कर रहा है. यह मैच उन दो टेस्ट मैचों से पहले होने की संभावना है जो पहले से ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का हिस्सा हैं और यह जुलाई-अगस्त में शेड्यूल किए जा सकते हैं. श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने बाढ़ राहत कामों में मदद के लिए फंडरेज़िंग इनिशिएटिव के तहत T20I सीरीज का प्रपोज़ल दिया है. श्रीलंका पिछले नवंबर में साइक्लोन दितवाह से बुरी तरह प्रभावित हुआ था, जिससे कई इलाकों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ और लोग बेघर हुए थे.
भारत की T20I टीम श्रीलंका टूर की शुरुआत तीन शॉर्ट-फॉर्मेट मैचों (तीन टी-20) से कर सकती है, जिसके बाद दो टेस्ट खेले जाएंगे.
जून के आखिरी हफ्ते में आयरलैंड से सीरीज खेलेगी टीम इंडिया
श्रीलंका जाने से पहले, भारत को 1 से 19 जुलाई के बीच तीन ODI और पांच T20I वाली व्हाइट-बॉल सीरीज़ के लिए इंग्लैंड का टूर करना है, हालांकि, टीम बीच में आयरलैंड रुक सकती है, जहां डबलिन में तीन मैचों की T20I सीरीज़ के लिए बातचीत चल रही है. सूत्रों ने बताया कि BCCI और क्रिकेट आयरलैंड के बीच बातचीत चल रही है, और उम्मीद है कि सीरीज़ हो जाएगी. अगर यह फाइनल हो जाता है, तो मैच जून के आखिरी हफ्ते में हो सकते हैं.
भारत ने पहले आयरलैंड में क्रिकेट को बढ़ावा देने की कोशिशों के तहत 2018, 2022 और 2023 में डबलिन में छोटी बाइलेटरल सीरीज़ खेली है. आयरलैंड के प्रस्तावित मैच भारत के अफ़गानिस्तान के साथ घरेलू सीरीज़ के तुरंत बाद होंगे, जिसमें एक टेस्ट और तीन ODI मैच शामिल हैं जो 6 से 20 जून तक खेले जाएंगे.