T20 World Cup 2026: पाकिस्तान के मैच बहिष्कार पर BCCI का पहला रिएक्शन आया सामने
पाकिस्तान की सरकार ने फैसला किया है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाला अपना ग्रुप मैच नहीं खेलगी. और इसके बाद आईसीसी ने उसे चेताया है. इस मुद्दे पर पहली बार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का रिएक्शन आया है. बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा है...
शुक्ला का यह बयान पाकिस्तान के भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले ग्रुप स्टेज मैच का बॉयकॉट करने के ऐलान के बाद आया है. पाकिस्तान की सरकार ने एक्स पर पोस्ट लिखकर इस बात की जानकारी दी थी. इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान की टीम को भारत के किलाफ मैदान पर नहीं उतरना चाहिए.
रविवार को एक्स पर पाकिस्तान ने पोस्ट किया, ‘इस्लामिक गणराज्य ऑफ पाकिस्तान अपनी टीम को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भाग लेने की इजाजत देता है, हालांकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मुकाबले में मैदान पर नहीं उतरा है.’
पाकिस्तान सरकार की ओर से इसकी कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई. टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम ने अपनी आखिरी द्विपक्षीय सीरीज में 4-1 से हराया. वहीं पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को 3-0 से मात दी.
हालांकि आईसीसी पाकिस्तान सरकार के इस फैसले से बहुत नाराज दिखी. आईसीसी ने कहा कि इसका असर खेल पर दीर्घकालिक असर हो सकते हैं. आईसीसी ने यह भी कहा था कि इस मुद्दे पर उसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जवाब का इंतजार है. आईसीसी ने हालांकि कहा कि वह पाकिस्तान सरकार के चुनिंदा मैच खेलने के फैसले से सहमत नहीं है. आईसीसी का कहना है कि यह ग्लोबल खेल आयोजन के मूल सिद्धांत के खिलाफ है, जहां सभी योग्य टीमों से इवेंट के शेड्यूल के हिसाब से खेलने की उम्मीद की जाती है.
बयान में कहा गया, “आईसीसी उम्मीद करता है कि पीसीबी अपने देश में क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण और लंबे समय तक चलने वाले परिणामों पर विचार करेगा, क्योंकि इससे ग्लोबल क्रिकेट इकोसिस्टम पर असर पड़ने की संभावना है, जिसका वह खुद एक सदस्य और लाभार्थी है. आईसीसी की प्राथमिकता आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप का सफल आयोजन बनी हुई है, जो पीसीबी सहित इसके सभी सदस्यों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए. उम्मीद है कि पीसीबी एक ऐसा समाधान तलाशेगा, जो सभी स्टेकहोल्डर्स के हितों की रक्षा करे.”
यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि अगर टीमें नॉकआउट मुकाबलों में आमने-सामने रहती हैं, तो फिर क्या होगा? 24 जनवरी को बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटाए जाने के बाद पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि सरकार आखिरी फैसला लेगी, जिसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की भागीदारी पर संदेह के बादल छा गए थे.
सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत में खेलने से इनकार करने के बाद बांग्लादेश को बाहर कर दिया गया था और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया.
पाकिस्तान ग्रुप-ए में भारत, नामीबिया, नीदरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (यूएसए) के साथ है. पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में होने हैं, जो भारत के साथ टूर्नामेंट की सह-मेजबानी कर रहा है. पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा.