राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय द्रविड़ का टीम इंडिया में चयन, श्रीलंका में दिखेगा जलवा

Rahul Dravid’s son Anvay Dravid Selected for Team India: बीसीसीआई की जूनियर क्रिकेट समिति ने गुरुवार को श्रीलंका के आगामी दौरे के लिए भारत की पुरुष अंडर-19 टीम का चयन किया, जिसमें तीन एक दिवसीय मैच और दो बहु-दिवसीय मैच शामिल हैं. यशबर्धन सिंह चौहान एक दिवसीय और बहु-दिवसीय टीमों का नेतृत्व करेंगे, जबकि लक्ष्य रायचंदानी को दोनों टीमों में उप-कप्तान बनाया गया है. भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ भी वनडे टीम में शामिल हैं.

एक दिवसीय टीम में विकेटकीपर अन्वय द्रविड़ के अलावा रजत बघेल का भी नाम है, जबकि मानव कृष्णा और आर्यन संदेश सकपाल को बहु-दिवसीय मुकाबलों के लिए विकेटकीपर के रूप में चुना गया है.

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अन्वय द्रविड़ को शानदार प्रदर्शन का मिला ईनाम

सत्रह साल के अन्वय द्रविड़ ने पिछली वीनू मांकड़ ट्रॉफी में कर्नाटक की अंडर-19 टीम की कप्तानी करते हुए टीम को क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाया था. इस टूर्नामेंट में उन्होंने छह मैच में कुल 220 रन बनाए जिसमें उनका शीर्ष स्कोर नाबाद 82 रन था. वह बेंगलुरु में हुई त्रिकोणीय घरेलू सीरीज के दौरान भारत की अंडर-19 ‘बी’ टीम के लिए खेल चुके हैं, इस सीरीज में भारत ए और अफगानिस्तान अंडर-19 टीम भी शामिल थीं. घरेलू स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उन्हें अंडर-19 वनडे चैलेंजर ट्रॉफी के लिए टीम सी में भी चुना गया था.

वहीं 2024 में द्रविड़ के बड़े बेटे समित द्रविड़ को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भारत की अंडर-19 टीम में शामिल किया गया था लेकिन चोट के कारण वह सीरीज में नहीं खेल पाए थे.

हंबनटोटा में खेले जाएंगे सभी वनडे मुकाबले

4 जुलाई से हंबनटोटा में व्हाइट बॉल मुकाबले की शुरुआत होगी, जहां तीनों वनडे मुकाबले खेले जाएंगे. सीमित ओवरों की सीरीज के बाद, भारतीय टीम दो मल्टी-डे मुकाबलों के लिए रेड-बॉल क्रिकेट खेलेगी. पहला मल्टी-डे मैच 13-16 जुलाई के बीच गाले में खेला जाएगा, जबकि आखिरी मैच 20-23 जुलाई तक कोलंबो में आयोजित होगा.

श्रीलंका दौरे पर भारत की पुरुष अंडर-19 टीम का कार्यक्रम:

4 जुलाई: पहला वनडे (हंबनटोटा)

6 जुलाई: दूसरा वनडे (हंबनटोटा)

9 जुलाई: तीसरा वनडे (हंबनटोटा)

13-16 जुलाई: पहला मल्टी-डे मैच (गाले)

23-26 जुलाई: दूसरा पहला मल्टी-डे मैच (कोलंबो)

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भारत पुरुष अंडर-19 वनडे टीम: सागर विर्क, लक्ष्य रायचंदानी (उप-कप्तान), यशवर्धन सिंह चौहान (कप्तान), विनीत वीके, अर्जुन राजपूत, कुशाग्र ओझा, रजत बघेल (विकेटकीपिंग), अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपिंग), अनमोलजीत सिंह, वुतकुरी यशवीर गौड़, रोहित अनिल यादव, शविन वी, काव्या परेश पटेल, मोहित उलवा, ईशान सूद।

भारत पुरुष अंडर-19 मल्टी-डे टीम: सागर विर्क, लक्ष्य रायचंदानी (उप-कप्तान), यशवर्धन सिंह चौहान (कप्तान), पटेल कुश, मनाल चौहान, कुशाग्र ओझा, मानव कृष्णा (विकेटकीपिंग), आर्यन संदेश सकपाल (विकेटकीपिंग), हेमचुदेशन जे, बीके किशोर, रोहित अनिल यादव, काव्या परेश पटेल, प्रियांशु सिंह, प्रणव राघवेंद्र, चिगुरुपति वेंकट.

इससे पहले, महिला चयन समिति ने श्रीलंका महिला अंडर-19 टीम के खिलाफ भारतीय महिला अंडर-19 टीमों का चयन किया था. यह दौरा 20 जून से 6 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीन टी20 और तीन वनडे मुकाबले खेले जाएंगे. तीनों टी20 मैच चेन्नई में आयोजित होंगे, जबकि एकदिवसीय मुकाबलों की मेजबानी पुडुचेरी करेगा.