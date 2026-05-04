'गर्लफ्रेंड कल्चर' पर आएगा नया नियम, BCCI को सता रहा है इस बात का डर

BCCI के एक बड़े अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि BCCI की अगली बैठक में इस पर चर्चा होगी.
Published On May 04, 2026, 03:49 PM IST
Last UpdatedMay 04, 2026, 03:49 PM IST
Hardik pandya
BCCI New rule for Girlfriend culture: आईपीएल मैचों के दौरान ‘गर्लफ्रेंड कल्चर’ को लेकर बीसीसीआई अब सख्त होने जा रही है. कई क्रिकेटरों को आईपीएल मैचों के दौरान अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ देखा गया है, बीसीसीआई को आशंका है कि गर्लफ्रेंड के होने से आंतरिक बातों के लीक होने की चिंता बढ़ गई है. ऐसे में बीसीसीआई सख्त नियम बनाने जा रहा है. यह नियम ना सिर्फ आईपीएल में बल्कि भारतीय क्रिकेट को भी प्रभावित करेगा.
हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन या यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी IPL 2026 में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नजर आए हैं. BCCI की चिंता उन्हीं गर्लफ्रेंड को लेकर बढ़ी है, जो स्टेडियम और टीम बस से लेकर टीम होटल तक खिलाड़ियों के संग रहती हैं. हाल ही में आईपीएल के कई खिलाड़ियों पर उनकी महिला मित्रों ने केस भी दर्ज कराए हैं. बीसीसीआई अब गर्लफ्रेंड कल्चर पर नए और कठोर नियम लाने की तैयारी में है.
रिपोर्ट में BCCI के एक बड़े अधिकारी के हवाले से कहा गया कि BCCI की अगली बैठक में इस पर चर्चा होगी. उन्होंने कहा, खिलाड़ियों के साथ पत्नी और परिवार के सदस्यों के रहने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन गर्लफ्रेंड्स से जुड़े मामले में सख्त दिशा-निर्देश बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है.
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गर्लफ्रेंड कल्चर से जुड़ा नया नियम आईपीएल के अगले सीजन में लागू हो सकता है. सूत्र के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय दौरे के दौरान खिलाड़ियों के कार्यक्रम पूरी तरह बीसीसीआई के नियंत्रण में रहते हैं और एंटी-करप्शन यूनिट की तरफ से सख्त निगरानी रखी जाती है.