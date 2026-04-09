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सिर्फ 16 खिलाड़ियों की ही एंट्री... IPL 2026 के बीच बीसीसीआई ने जारी किया फरमान

नए नियम के मुताबिक टीम शीट में शामिल न होने वाले खिलाड़ी ड्रिंक्स, बैट या ग्लव्स लेकर मैदान में नहीं जा सकेंगे, वे खिलाड़ियों तक कोई मैसेज भी नहीं पहुंचा सकें.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - April 9, 2026 1:31 PM IST

RCB-CSK_Match
RCB-CSK_Match

BCCI New rules for IPL 2026: आईपीएल 2026 के बीच बीसीसीआई ने टीमों को नया फरमान जारी किया है. नए नियम के मुताबिक मैच के दौरान केवल उन्हीं खिलाड़ियों को मैदान में आने या घूमने की अनुमति होगी जिनका नाम टीम शीट में शामिल होगा. इस शीट में सिर्फ 16 खिलाड़ियों को शामिल करने की अनुमति होगी.

रिपोर्ट के मुताबिक, नए नियम के अनुसार प्रत्येक टीम अपने खिलाड़ियों की शीट में 16 खिलाड़ियों को शामिल कर सकती है, इसमें 11 खिलाड़ी वे होंगे जो प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होंगे. इसके अलावा, इम्पैक्ट सब के रुप में 1 और 4 खिलाड़ी रिजर्व के रूप में रखे जा सकते हैं. इन 16 खिलाड़ियों के अलावा मैदान में टीम का कोई भी अन्य सदस्य मैदान पर प्रवेश नहीं कर सकेगा.

नए नियम के मुताबिक टीम शीट में शामिल न होने वाले खिलाड़ी ड्रिंक्स, बैट या ग्लव्स लेकर मैदान में नहीं जा सकेंगे, वे खिलाड़ियों तक कोई मैसेज भी नहीं पहुंचा सकेंगे, बाउंड्री लाइन के पास केवल 5 खिलाड़ी ही बिब पहनकर घूम सकते हैं, बाकी खिलाड़ियों को डगआउट में ही रहना होगा, इन नियमों का पालन न करना टीम और खिलाड़ियों की मुश्किल बढ़ा सकता है।

सब्स्टीट्यूट खिलाड़ियों की आवाजाही पर रोक

सूत्रों के मुताबिक, टीम प्रबंधन को साफ निर्देश दिए गए हैं कि मैच के दौरान सब्स्टीट्यूट खिलाड़ियों की अनावश्यक आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी। बाउंड्री लाइन और एलइडी विज्ञापन बोर्ड के बीच केवल सीमित खिलाड़ियों को ही रहने की अनुमति होगी।

बिना अंपायर की अनुमति के मैदान पर ड्रिंक्स ले जाने पर भी लग सकती है रोक

बीसीसीआई इन नियमों को और भी कड़ा करने का विचार कर रही है. माना जा रहा है कि यह नया नियम एमपीसी (मैच खेलने की शर्तों) के क्लॉज 11.5.2 और 24.1.4 को और सख्ती से लागू करने के लिए लाया गया है। क्लॉज 11.5.2 के मुताबिक, बिना अंपायर की अनुमति के मैदान पर ड्रिंक्स ले जाना या समय बर्बाद करना नियमों के खिलाफ है।

बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के दौरान ये फैसला क्यों लिया है, इसकी वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। माना जा रहा है कि मैच के दौरान अनुशासन बनाए रखने, अनावश्यक भीड़ और व्यवधान को कम करने, और खेल की गति को बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से ये नियम लाए गए हैं.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

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