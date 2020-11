शुक्रवार को भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के पिता के निधन के बाद बीसीसीआई ने इस युवा खिलाड़ी के सामने भारत वापस जाने का प्रस्ताव रखा लेकिन सिराज ने राष्ट्रीय टीम के साथ रहने का फैसला किया। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने सिराज के इस फैसले के लिए उनकी सराहना की।

उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘‘मोहम्मद सिराज को इस परिस्थिति का सामना करने के लिS मजबूती मिले। मैं इस दौरे पर उनकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं।’’

May Mohammed siraj have a lot of strength to overcome this loss..lots of good wishes for his success in this trip.. tremendous character @bcci

