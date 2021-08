बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) के बड़े भाई स्नेहाशीष (Snehasish Ganguly) को शनिवार तड़के हॉस्पिटल एडमिट कराया गया है. सूत्रों के मुताबिक स्नेहाशीष के ‘पेट में संक्रमण’ है. उनका कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आया है.

बंगाल क्रिकेट संघ (कैब) के सचिव स्नेहाशीष की इस साल एंजियोप्लास्टी हुई थी. शुक्रवार रात उन्होंने उल्टी की और एहतियाती तौर पर उन्हें सुबह तीन बजे अस्पताल ले जाया गया है.

बंगाल के बाएं हाथ के पूर्व बल्लेबाज 53 साल के स्नेहाशीष ने बंगाल के लिए 59 प्रथम श्रेणी मैचों में 2534 रन बनाए। इस अलावा उन्होंने 18 लिस्ट ए मैचों में 275 रन जड़े. सौरव गांगुली के करियर को सफल बनाने में स्नेहाशीष का अहम योगदान रहा है.

