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BCCI का सुपर प्लान, एक ही वक्त दो टीम इंडिया, दांतो तले उंगली दबा लेगी दुनिया

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक बड़ा फैसला किया है टीम इंडिया के पास इतना टैलंट है कि वह इस प्लान को आसानी से पूरा भी कर सकती है. पर, इसमें बाकी टीमों का क्या होगा.

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 20, 2026, 04:10 PM IST

Published On Apr 20, 2026, 04:10 PM IST

Last UpdatedApr 20, 2026, 04:10 PM IST

BCCI Plan to have 2 teams

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम के लिए खास सुपर प्लान बनाया है.

भारतीय क्रिकेट का लोहा इस वक्त सारी दुनिया मान रही है. क्रिकेट के जानकारों का मानना है कि भारतीय क्रिकेट का ढांचा इतना मजबूत है कि वह एक वक्त पर दो टीमें बना सकता है. और दोनों ही दुनिया की सबसे मजबूत टीमें होंगी. इसकी बड़ी वजह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) भी है जो खिलाड़ियों की सप्लाई को कायम रखता है. और अब खबर है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट के लिए सिर्फ एक ही दल बनाने से आगे बढ़ना चाहता है.

भारत का इंटरनेशनल कैंलेंडर काफी व्यस्त है. टीम को कई मुकाबले और सीरीज खेलनी है. ऐसे में बोर्ड 30-35 खिलाड़ियों का पूल बनाना चाहता है जो एक ही वक्त पर अलग-अलग सीरीज में भारत का प्रतिनिधित्व कर सके.

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एक ही वक्त दो सीरीज के लिए टीम बनाना चाहता है BCCI

बोर्ड का यह प्लान भारतीय क्रिकेट के काफी काम आ सकता है. इस साल के आखिर में भारत की सीरीज एक-दूसरे से टकराएंगी. भारत को एक ही वक्त पर एशियन गेम्स और वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज खेलनी हैं. इसी वजह से सिलेक्टर्स को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि वे एक ही वक्त के लिए दो इतनी मजबूत टीम बना सकें जो विपक्षी टीम के लिए चुनौती पेश कर सकें.

Asian Games और वेस्टइंडीज के खिलाफ एक ही वक्त पर होगी सीरीज

एनडीटीवी ने बीसीसीआई के एक अधिकारी से इस बारे में बात की. इस खबर में कहा गया, ‘एशियन गेम्स और भारत बनाम वेस्टइंडीज की सीरीज एक ही वक्त पर होगी. तो हम देखेंगे कि भारत की दो टी20 टीमें खेल रही हैं. इसलिए जरूरी है कि अभी से 30-35 खिलाड़ियों का एक पूल तैयार किया जाए जिन्हें अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में मौका दिया जा सके. जैसाकि यूके के ज्यादातर दौरों के लिए किया जाता है, आयरलैंड दौरे पर खिलाड़ियों का बड़ा पूल तैयार किया जाएगा. इसे एशियन गेम्स के लिए भी बढ़ाया जाएगा.’

इस फैसले से बोर्ड की रणनीति के बारे में भी पता चलता है. क्रिकेट अब मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट का हिस्सा बनता जा रहा है. ओलिंपिक 2028 में भी क्रिकेट खेला जाएगा. ऐसे में गहराई और लचीलापन काफी अहम हो गया है. आयरलैंड दौरे को प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा. यहां बड़ा दल चुना जाएगा और नए खिलाड़ियों को भविष्य के टूर्नामेंट से पहले परखा जाएगा.

डेब्यू के लिए तैयार हैं कई खिलाड़ी

आईपीएल में कई खिलाड़ी कमाल का खेल दिखा रहे हैं और उन्हें भारत की राष्ट्रीय टीम के लिए तैयार माना जा रहा है. इसमें वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या का नाम सबसे ऊपर है. रजत पाटीदार और आयुष बडोनी का नाम भी भारत के इस बड़े दल में हो सकता है. वहीं शशांक सिंह ने भी प्रभावित किया है.

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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