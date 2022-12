टेस्ट, वनडे और टी-20 में इस साल यह भारतीय खिलाड़ी रहे टॉप परफॉर्मर, BCCI ने बताए नाम

बीसीसीआई ने साल 2022 के टॉप परफॉर्मर खिलाड़ियों की सूची जारी की है. इस लिस्ट में उन खिलाड़ियों के नाम है, जिन्होंने 2022 में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से सबसे बेहतर प्रदर्शन किया. बीसीसीआई ने टेस्ट, वनडे और टी-20 में अलग-अलग खिलाड़ियों के नाम जारी किए हैं.

टेस्ट में टॉप पर रहे पंत और बुमराह:

टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी में ऋषभ पंत टॉप रहे. 25 साल के पंत ने इस साल सात मैच में 61.81 की औसत से 680 रन बनाए. उन्होंने इस साल दो शतक और चार अर्धशतक जड़ा. 146 रन उनका उच्च स्कोर रहा. वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह टॉप पर रहे. जसप्रीत बुमराह ने इस साल भारत के लिए सिर्फ पांच मैच खेले. पांच मैच में उनके नाम 22 विकेट है.

वनडे में अय्यर और सिराज रहे टॉप परफॉर्मर:

वनडे क्रिकेट में बल्लेबाजी में इस साल श्रेयस अय्यर छाए रहे. अय्यर ने इस साल भारत के लिए 17 मैच में 55.69 की औसत से 724 रन बनाए. उनके नाम एक शतक और छह अर्धशतक है. वहीं गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज ने खासा प्रभावित किया. सिराज ने 15 मैच में 24 विकेट लिए. उनकी इकॉनोमी 4.62 की रही.

टी-20 में सूर्य कुमार यादव और भुवनेश्वर कुमार शीर्ष पर रहे:

वहीं टी-20 की बात करें तो इस साल सूर्य कुमार यादव ने बल्ले से धमाल मचा दिया. वह टी-20 रैंकिंग में टॉप पर भी पहुंचे. सूर्य कुमार यादव ने 31 मैच में 46.56 की औसत से 1164 रन बनाए. उन्होंने इस साल टी-20 में दो शतक और नौ अर्धशतक जड़ा. वह टी-20 क्रिकेट में एक साल में एक हजार रन बनाने वाले पहले भारतीय है. वहीं भुवनेश्वर कुमार की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार ने 32 मैच में 37 विकेट हासिल किए. उनकी इकोनॉमी 6.98 की रही.