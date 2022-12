टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत शुक्रवार की सुबह कार हादसे में गंभीर रुप से घायल हो गए है. उनका इलाज देहरादून में किया जा रहा है. देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल ने कुछ देर पहले पंत का मेडिकल बुलेटिन जारी किया है, उसके मुताबिक पंत को बहुत गंभीर चोटें नहीं आई है. उन्होंने कहा, अभी फिलहाल डॉक्टर की पूरी टीम उनका चेकअप कर रही है. पैर और कमर में चोट है जिसको लेकर पूरा ट्रीटमेंट किया जा रहा है. वहीं अब बीसीसीआई ने चोट को लेकर बयान जारी किया है.

बीसीसीआई के मुताबिक पंत के ललाट में दो कट है, वहीं दाहिना घुटना भी चोटिल हो गया है. इसके अलावा ऋषभ पंत के दाहिने कलाई, टखने और पैर के अंगूठे में चोट लगी है. वहीं पीठ में भी चोट लगी है. पंत को देहरादून मैक्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जहां उनका एमआरआई स्कैन और आगे का इलाज किया जाएगा.

Media Statement – Rishabh Pant

The BCCI will see to it that Rishabh receives the best possible medical care and gets all the support he needs to come out of this traumatic phase.

Details here ??https://t.co/NFv6QbdwBD

— BCCI (@BCCI) December 30, 2022