इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन की शुरुआत से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बड़ा फैसला लिया है. बोर्ड ने इस टूर्नामेंट से ‘सॉफ्ट सिग्नल नियम’ को हटा दिया है. इसके साथ ही थर्ड अंपायर को अब मैदानी अंपायर के ‘शॉर्ट रन’ और ‘नो-बॉल’ के निर्णय को भी बदलने का अधिकार होगा.

गौरतलब है कि ऑन फील्ड अंपायर क्लोज कैच की सलाह लेने के लिए थर्ड अंपायर का रुख करते वक्त उसे सॉफ्ट सिग्नल भी बताना होता है. पहले अगर अंपायर किसी फैसला थर्ड अंपायर को रेफर करता था, तो सॉफ्ट सिग्नल के तहत पहला फैसला ही मान्य होता था, लेकिन अब आईपीएल के इस सीजन में ऐसा नहीं होगा.

IPL 2021: No ‘soft signal’ this year, 3rd umpire can fix ‘short run’ error

