नई दिल्ली: बीसीसीआई की ओर से रोहित शर्मा के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है. बोर्ड के सचिव देवाजीत सैकिया ने शुक्रवार को रोहित शर्मा के करियर को लेकर चल रही अटकलों को खारिज कर दिया. मीडिया में ऐसी खबरें थीं कि रोहित शर्मा लॉर्ड्स के मैदान पर रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले सीरीज के आखिरी मैच के बाद रिटायर नहीं हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह रोहित शर्मा का आखिरी मैच नहीं है.

समाचार एजेंसी पीटीआई से खास बातचीत में रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर अटकलों पर विराम लगा दिया.

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ऐसी अटकलें थी कि चयनकर्ताओं ने 39 वर्ष के पूर्व भारतीय कप्तान से कह दिया है कि वे उनसे आगे की सोच रहे हैं और यशस्वी जायसवाल को मौका देना चाहते हैं.

सैकिया ने हालांकि कहा कि भारतीय क्रिकेट के चहेते ‘हिटमैन’ कहीं नहीं जा रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर मीडिया में काफी अटकलें लगाई जा रही है. मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही है कि रोहित रविवार को लॉडर्स पर अपना आखिरी मैच खेलेगा.’

उन्होंने कहा, ‘रोहित भारतीय वनडे टीम का नियमित सदस्य है और जब तक टीम की योजनाओं का हिस्सा है, देश के लिये खेलता रहेगा. दूसरे शब्दों में, लॉडर्स वनडे उनका आखिरी मैच नहीं है.’

समझा जाता है कि बीसीसीआई के आला अधिकारी इस मसले पर मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर और मुख्य कोच गौतम गंभीर के रुख से खुश नहीं हैं. बीसीसीआई सचिव ने सभी पक्षों से दिन भर चली बातचीत के बाद आधिकारिक बयान जारी किया.

बीसीसीआई के एक पूर्व अधिकारी ने भी सैकिया के साथ इस मसले का हल निकालने में भूमिका निभाई. रोहित इस बात से काफी नाखुश थे कि एक अहम मैच से पहले उन्हें इस फैसले के बारे में बताया गया और वह नाराजगी जाहिर कर चुके थे कि एक सीनियर क्रिकेटर के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है.

रोहित 300 वनडे क्लब में शामिल होने से 13 मैच दूर हैं. वह टेस्ट और टी20 से संन्यास पहले ही ले चुके हैं.