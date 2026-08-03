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जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी पर गहराया विवाद, COE की भूमिका पर उठे सवाल

भारत के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट की वजह से श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह जम्मू एंड कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को स्क्वाड में शामिल किया गया है. इसके बाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Aug 03, 2026, 09:26 PM IST

Published On Aug 03, 2026, 09:26 PM IST

Last UpdatedAug 03, 2026, 09:26 PM IST

बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया था. इसमें जसप्रीत बुमराह का नाम भी शामिल था. मगर उनके चयन को फिटनेस के दायरे में रखा गया था. श्रीलंका दौरे से पहले चयन समिति को बताया गया था कि बुमराह 15 अगस्त से शुरू होने वाली इस टेस्ट सीरीज के लिए उपलब्ध रहेंगे लेकिन बाद में पता चला कि उनकी चोट उम्मीद से अधिक गंभीर है. जिसकी वजह से उनकी जगह आकिब नबी को भारतीय टीम में शामिल किया गया है. अब इंजरी मैनेजमेंट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि हाल के समय में बहुत से खिलाड़ी चोटिल हो रहे है. वहीं उनको जल्द ही फिट घोषित कर दिया जा रहा है. इसके बाद प्लेयर दोबारा चोटिल हो जा रहे हैं.

सीओई पर उठे सवाल

भारतीय क्रिकेट में चोट प्रबंधन और खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं क्योंकि ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई)’ की खेल विज्ञान एवं चिकित्सा टीम तथा भारतीय पुरुष सीनियर चयन समिति के बीच तालमेल की कमी के कारण जसप्रीत बुमराह श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला से बाहर हो गये हैं. खिलाड़ियों की चोट प्रबंधन व्यवस्था पर चर्चा के लिए सोमवार को वीवीएस लक्ष्मण सहित सीओई के शीर्ष अधिकारियों और चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर के बीच वर्चुअल (ऑनलाइन) बैठक हुई.

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खेल में चोट लगना स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सीओई की खेल विज्ञान टीम का प्रदर्शन अब तक अपेक्षाओं के मुताबिक नहीं है. बीसीसीआई में नितिन पटेल के जाने के बाद से खेल विज्ञान विभाग के प्रमुख का पद खाली है. ऐसे में सीओई के अंतरिम खेल विज्ञान प्रमुख धनंजय कौशिक की भूमिका पर भी नजरें है, जो बेंगलुरु स्थित हाई परफॉर्मेंस सेंटर का संचालन कर रहे हैं. उनकी योग्यता पर हालांकि सवाल नहीं हैं, लेकिन खिलाड़ियों की वापसी की समयसीमा तय करने और ‘रिटर्न टू प्ले’ प्रोटोकॉल के लगातार पालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

बार-बार क्यों चोटिल हो रहे खिलाड़ी

वाशिंगटन सुंदर और नितीश कुमार रेड्डी के लगातार चोटिल होने पर भी सवाल उठ रहे हैं. सुंदर जैसे युवा स्पिनर का बार बार मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या से परेशान होना चिंता का विषय है. तो वहीं इस बात पर सवाल उठ रहे कि क्या रेड्डी को गेंदबाजी गति बढ़ाने के लिए स्वतंत्र तेज गेंदबाजी कोच स्टीफन जोन्स के साथ अलग से प्रशिक्षण की अनुमति दी गई थी? क्या 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक 130 किमी प्रति घंटे के मध्य तक पहुंचने का प्रयास उनकी चोट का कारण बना?

हर्षित राणा के मामले में भी यह सवाल उठाया जा रहा है कि जब उनका वजन अधिक दिख रहा था. तब भी खेल विज्ञान टीम ने उन्हें फिट कैसे घोषित किया. इसके बाद उनकी हैमस्ट्रिंग चोट दोबारा उभर आई. भारतीय टीम के फिजियो कामलेश जैन की भूमिका भी अब समीक्षा के दायरे में बताई जा रही है. वह करीब पांच वर्षों से भारतीय टीम के साथ हैं और खिलाड़ियों के बीच काफी लोकप्रिय माने जाते हैं. माना जा रहा है कि मुख्य कोच गौतम गंभीर और अगरकर इस बैठक का इंतजार कर रहे हैं. बैठक में लक्ष्मण और बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया (समन्वयक के रूप में) भी शामिल होंगे.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

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