Vaibhav SooryavanshiVirat KohliIND vs AFGAuqib NabiRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • BCCI Should Give Proper Respect to 1983 World Cup Winners Says Former Wicketkeeper batter

कपिल देव नहीं यह खिलाड़ी हो सकता था 1983 में टीम इंडिया का कप्तान, BCCI से कहा- हमें सम्मान नहीं मिला

भारत ने 1983 का वर्ल्ड कप कपिल देव की अगुआई में जीता था. हालांकि उस टीम के सदस्य रहे सैयद किरमानी ने कहा है कि एक वक्त पर वह भी कप्तानी के दावेदार थे.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 11, 2026, 12:34 PM IST

Published On Jun 11, 2026, 12:34 PM IST

Last UpdatedJun 11, 2026, 12:34 PM IST

1983 world cup india won for the first time

भारत ने 1983 का वर्ल्ड कप जून 25 को जीता था.

नई दिल्ली: जून का महीना भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अहम और यादगार है. इसी महीने की 25 तारीख को साल 1983 में भारत ने पहली बार वनडे वर्ल्ड पर जीता था. सैयद किरमानी इस टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज थे. कपिल देव की अगुआई में भारत ने दो बार की चैंपियन रही वेस्टइंडीज को फाइनल में हराकर खिताब जीता था. किरमानी ने बताया कि उस वर्ल्ड कप से पहले दिलीप वेंगसरकर के साथ वह भी कप्तानी की दौड़ में शामिल थे. हालांकि सिलेक्शन कमिटी ने कपिल देव को कप्तान बनाने का फैसला किया. इसके साथ ही किरमानी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से एक शिकायत भी की.

1983 के वर्ल्ड कप को चुनने वाली सिलेक्शन कमिटी के अध्यक्ष पूर्व भारतीय बल्लेबाज गुलाम अहमद थे जबकि बिशन सिंह बेदी, पंकज रॉय, चंदू बोर्डे और चंदू सरवटे उनके साथी सदस्य थे.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ बातचीत में किरमानी ने कहा, ‘विश्व कप से पहले 1983 के वेस्टइंडीज दौरे के दौरान एक सवाल उठा था. उस समय कपिल देव को कप्तान बनाने से पहले एक चर्चा हुई थी. मुझे और वेंगसरकर को लेकर चर्चा हुई थी.’

पूर्व भारतीय विकेटकीपर ने कहा, ‘यह अंदर की बात थी जो मैंने सुनी थी. क्या वेंगसरकर को कप्तान बनाया जाए या सैयद किरमानी को? तो इस खींचतान में शायद उन्होंने कहा कि विकेटकीपर पर क्यों बोझ डाला जाए?’

कपिल को चुनना बिलकुल सही फैसला साबित हुआ. क्योंकि उनकी कप्तानी में भारत ने अपना पहला 50 ओवर का विश्व कप खिताब जीता. ‘कपिल डेविल्स’ ने 43 साल पहले 25 जून 1983 को लॉर्ड्स में वेस्टइंडीज की मजबूत टीम को 43 रन से हराकर विश्व कप (जिसे तब प्रूडेंशियल कप कहा जाता था) जीता था.

अब उस ऐतिहासिक जीत का जश्न 25 जून को मुंबई में टीम के सदस्य मनाएंगे लेकिन किरमानी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) से आग्रह किया कि वह इन दिग्गजों को उचित सम्मान दे.

किरमानी ने कहा, ‘बीसीसीआई को आगे आकर 1983 विश्व कप के खिलाड़ियों को पहचान देनी चाहिए और हर साल 25 जून को जश्न मनाना चाहिए क्योंकि उन्होंने बोर्ड और उन क्रिकेटरों के लिए एक मजबूत नींव रखी थी जो अब 1983 विश्व कप के बाद मिले फायदों का आनंद ले रहे हैं.’

उन्होंने कहा, ‘इसे याद किया जाना चाहिए. हर किसी को 1983 याद है और हमेशा याद रहेगा. यह किसी की जिंदगी में पहले प्यार जैसा है. पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता.’

किरमानी ने कहा, ‘इसलिए हम 25 जून का जश्न मना रहे हैं। हम सब इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बीसीसीआई को 25 जून को उस जीत का जश्न मनाने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए जो हमने 1983 में हासिल की थी। यह एक शानदार जश्न होगा.’

इस 76 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2007 में भारत के टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बीसीसीआई द्वारा भव्य जश्न का जिक्र किया.

किरमानी ने कहा, ‘जब 28 साल बाद धोनी की टीम जीती तो बीसीसीआई ने जो जश्न मनाया उसमें 1983 विश्व कप के किसी भी खिलाड़ी को नहीं बुलाया गया. यह कोई शिकायत नहीं है लेकिन यह सबकी भावना है कि हमें भुला दिया गया. हमने आज के दौर के क्रिकेटरों के लिए नींव रखी थी. हमने जीत हासिल की और टेलीविजन को लोकप्रिय बनाया.’

उन्होंने कहा, ‘हम पैसा लेकर आए. अब इस 25 जून को कोई स्पॉन्सर नहीं है. हमारे में से हर कोई अपने-अपने तरीके से एक-दूसरे से मिलने और मुंबई में जश्न मनाने जा रहा है.’

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

Vaibhav Sooryavanshi Scored 44 Runs in 22 Balls Against Afghanistan A in Triangular Series

Vaibhav Sooryavanshi Scored 44 Runs in 22 Balls Against Afghanistan A in Triangular Series
वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियां को झटका, गौत गंभीर और सीनियर खिलाड़ी आमने-सामने?

वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियां को झटका, गौत गंभीर और सीनियर खिलाड़ी आमने-सामने?
युवाओं पर भरोसा... रोहित और विराट के WC 2027 खेलने पर अश्विन का बड़ा बयान

युवाओं पर भरोसा... रोहित और विराट के WC 2027 खेलने पर अश्विन का बड़ा बयान
IND VS AFG: वापसी की राह पर 'हिटमैन', नेट्स में दिखा रोहित शर्मा का पुराना अंदाज

IND VS AFG: वापसी की राह पर 'हिटमैन', नेट्स में दिखा रोहित शर्मा का पुराना अंदाज

Latest News

1983-world-cup-1

कपिल देव नहीं यह खिलाड़ी हो सकता था 1983 टीम का कप्तान, BCCI से किस बात का शिकायत
vaibhav-sooryavanshi-34

Vaibhav Sooryavanshi Scored 44 Runs in 22 Balls Against Afghanistan A in Triangular Series
virat-rohit-gambhir-2

वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियां को झटका, गौत गंभीर और सीनियर खिलाड़ी आमने-सामने?
virat-rohit-26

युवाओं पर भरोसा... रोहित और विराट के WC 2027 खेलने पर अश्विन का बड़ा बयान
rohit-sharma-practice-3

IND VS AFG: वापसी की राह पर 'हिटमैन', नेट्स में दिखा रोहित शर्मा का पुराना अंदाज
ben-stokes-67

नाइटक्लब कांड: बेन स्टोक्स की छुट्टी, गस एटकिंसन पर भी गिरी गाज, जो रूट बने कप्तान

Editor's Pick

Why India did not Play in 1950 Fifa World Cup What about Barefoot Theory

फीफा वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खेला था भारत, क्या है नंगे पांव खेलने की कहानी?
Vaibhav Sooryavanshi Dismissed for 14 in 12 balls Playing for India A against SL A

IND A vs SL A: झलक दिखा कर आउट हो गए वैभव सूर्यवंशी, फैंस हुए निराश
Arjun Tendulkar All Round Performance in T20 Mumbai Took 3 Wickets and Scored Half Century

3 ओवर में 3 विकेट फिर बल्ले से तूफानी हाफ सेंचुरी, मुंबई में छाए अर्जुन तेंदुलकर
Sunil Gavaskar Not Agree With Gautam Gambhir’s Transition Theory says Batters Need To Improve

गावस्कर ने इशारों ही इशारों में गंभीर की थिअरी को नकारा, कहा- यह तो चलता रहता है
India beat Afghanistan by Innings and 300 Runs in One off test their biggest victory in test cricket

IND vs AFG: भारत की टेस्ट में सबसे बड़ी जीत, अफगानिस्तान को पारी और 300 रन से हराया
ICC Announced Commentary Panel for Women T20 World Cup 2026

महिला T20 विश्व कप: ICC के कॉमेंट्री पैनल में मिताली-अंजुम समेत कई दिग्गज शामिल