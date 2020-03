कोविड-19 महामारी के कारण इस समय भारत में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया हैं. कोरोनावायरस महामारी के कारण दुनिया भर में अब तक 30 लाख लोगों की मौत हो चुकी है जबकि भारत में इसकी संख्या 24 तक पहुंच गई है. भारत में इससे संक्रमित मरीजों की संख्या एक हजार से अधिक हो गई है वहीं दुनिया भर में लगभग 7 लाख लोग इससे संक्रमित हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने देशवासियों से घरों में रहने की अपील की है. बोर्ड ने इसके लिए भारतीय टेस्ट विशेषज्ञ बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा का उदाहरण दिया है. बीसीसीआई ने सोशल मीडिया ट्विटर पर पुजारा का एक फोटो अपलोड किया है, जिसमें उसने लिखा है, ‘पुजारा परिवार की तरह आप भी अपने अपने घरों में ही रहें.’

लॉकडाउन से मिले ब्रेक का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया दौरे की तैयारी के लिए कर रहे हैं हनुमा विहारी

The Pujara family is spending some quality time home

Some household chores & fun time with the little one

Stay Home

Stay Safe pic.twitter.com/FOW0qVv3sO

— BCCI (@BCCI) March 29, 2020