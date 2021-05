भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अपनी पुरुष और महिला टीमों को इंग्लैंड रवाना करने से पहले खिलाड़ियों और सपॉर्टिंग स्टाफ को चार्टर प्लेन से मुंबई लेकर आएगा. यहां इस दल के सभी सदस्य क्वॉरंटीन में रहेंगे. भारतीय महिला टेस्ट और वनडे टीम की कप्तान मिताली राज (Mithali Raj) और महिला टी 20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) ने टि्वटर के जरिए इस खबर की पुष्टि की.

हरमनप्रीत ने ट्वीट कर कहा, ‘बीसीसीआई ने पुरुष और महिला टीमों को इंग्लैंड रवाना होने से पहले मुंबई भेजने के लिए चार्टर प्लेन की व्यवस्था की है.’

The BCCI has organised Charter flights to ferry both men and women players to Mumbai before we leave for the UK. Considering the distance and individual convenience players have made their own choice.

— Harmanpreet Kaur (@ImHarmanpreet) May 18, 2021