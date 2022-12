इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 2023 सीजन में बीसीसीआई ने एक नया नियम लागू करने का फैसला किया है जिससे टूर्नामेंट में रोमांच और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इस नियम का नाम है ‘इम्पैक्ट प्लेयर’ रूल। इस नियम के तहत एक खिलाड़ी प्लेइंग इलेवन में शामिल किसी भी खिलाड़ी की जगह सब्सिट्यूट के रुप में खेल सकेगा। इस सब्सिट्यूट खिलाड़ी को इम्पैक्ट प्लेयर के नाम से जाना जाएगा।

बता दें, ‘इम्पैक्ट प्लेयर’ रूल घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में प्रयोग के तौर पर पहले से ही लागू है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के पहले ही मैच में दिल्ली ने इसका इस्तेमाल करते हुए हितेन दलाल की जगह ऋतिक शौकीन को सब्सिट्यूट खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल किया गया था।

Time for a New season ?

Time for a New rule ?

How big an “impact” will the substitute player have this edition of the #TATAIPL ? pic.twitter.com/19mNntUcUW

