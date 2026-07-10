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इंग्लैंड टी20 सीरीज के बाद अय्यर और गंभीर से बात करेगा BCCI, खराब प्रदर्शन की होगी समीक्षा

इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज गंवाने के बाद BCCI का रवैया थोड़ा सख्त है. बोर्ड इस सीरीज का आखिरी मैच होने के बाद कप्तान और कोच से बात करेगा. इसमें सीरीज में हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 10, 2026, 01:37 PM IST

Published On Jul 10, 2026, 01:37 PM IST

Last UpdatedJul 10, 2026, 01:37 PM IST

BCCI will talk to Gambhir and iyer

गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर से बात करेगा BCCI (IANS फोटो)

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) इंग्लैंड में चल रही टी20 इंटरनेशनल सीरीज के बाद टीम के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा. इसके लिए श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर से बात की जाएगी. भारत की राष्ट्रीय टीम का प्रदर्शन हालिया समय में बहुत खराब हो गया है. बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि क्रिकेट के इस सबसे छोटे फॉर्मेट मे टीम के इस प्रदर्शन से बोर्ड काफी चिंतित है.

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत को इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिस्टल में खेले गए सीरीज के चौथे टी20 इंटरनेशनल में हार का सामना करना पड़ा. गुरुवार, 9 जुलाई को खेले गए मैच में भारत 9 विकेट से हारा. इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली. यह भारत की लगातार दूसरी टी20 सीरीज हार है. इससे पहले आयरलैंड के खिलाफ भी भारतीय टीम को हार मिली थी. वहां भारत दोनों में से कोई भी मैच नहीं जीत पाया था.

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लगातार दो बार वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के इस प्रदर्शन ने फैंस और बोर्ड, दोनों को फिक्र में डाल दिया है. इस दौरे से पहले भारत ने लगातार 16 टी20 टूर्नामेंट जीते थे.

इंडिया टुडे से बातचीत में देवजीत सैकिया ने कहा, ‘हम भारतीय टीम के प्रदर्शन को लेकर बहुत फिक्रमंद हैं. और एक बार जब सीरीज खत्म हो जाएगी तो हम कप्तान और कोच के साथ बैठकर यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या गलत हो रहा है. हम उन समस्याओं को जल्द दूर करेंगे ताकि हम अपने रुतबे को दोबारा हासिल कर सकें.’

भारत ने आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए युवा खिलाड़ियों को मौका देने का फैसला किया. इसमें आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कई खिलाड़ियों को आजमाया गया. टीम इंडिया जो इस फॉर्मेट में बदलाव से गुजर रही है उसे भी कई जानकार हार का एक कारण मान रहे हैं.

टीम इंडिया के सहायक कोच रेयान टेन डेस्काते ने भी नए कप्तान श्रेयस अय्यर का बचाव किया था. उन्होंने कहा कि अय्यर एक बल्लेबाज के तौर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. लेकिन कप्तान के तौर पर उन्हें कामयाब होने के लिए बाकी साथियों के साथ की जरूरत है.

अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 इंटरनेशनल में 49 गेंद पर 80 रन की पारी खेली थी. हालांकि इसके बाद भी भारत 158 के स्कोर तक ही पहुंच सका था. इंग्लैंड ने सिर्फ 13.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर मैच और सीरीज पर कब्जा कर लिया था.

इंग्लैंड दौरे पर सीरीज का पहला टी20 इंटरनेशनल बारिश से धुल गया था. इसके बाद दूसरे मैच में भारत के 191 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने चार विकेट बाकी रहते हासिल कर लिया था. वहीं तीसरे मैच में उसने भारत को 125 रन के बड़े अंतर से हराया. 201 रन के जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 76 पर ऑल आउट हो गई थी. वहीं अब चौथा मैच भी हारकर भारत सीरीज गंवा चुका है. इससे पहले आयरलैंड के खिलाफ भी भारत को लगातार दो मैचों में हार मिली थी.

भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का आखिरी टी20 11 जुलाई को साउथम्टन में खेला जाएगा. इसके बाद BCCI टीम प्रबंधन के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तय करेगा.

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Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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