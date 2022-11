वेलिंग्टन: टीम इंडिया तीन मैचों की T20I और ODI सीरीज के लिए न्यूजीलैंड दौरे पर जाने वाली है। जहां टी20 टीम की कप्तानी की कमान हार्दिक पांड्या करेंगे, जबकि वनडे श्रृंखला को लीड शिखर धवन के हाथों में सौंपी गई है।

इस बीच सीरीज में विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल जैसे भारत के स्टार खिलाड़ियों को आराम दिया गया है।

टीम इंडिया ने पहले ही दौरे के लिए अपने स्क्वाड की घोषणा कर दी थी और मंगलवार को द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए न्यूजीलैंड ने टीम की भी घोषणा की है। टी20 सीरीज का पहला मैच 18 नवंबर, शुक्रवार को खेला जाएगा।

दूसरी ओर नजर डालें तो, भारत के साथ सीरीज के लिए कीवी टीम से इस श्रृंखला में दो बड़े नाम नहीं नजर आने वाले हैं। मार्टिन गप्टिल और ट्रेंट बोल्ट किसी भी सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है। फिन एलेन ने टीम में जगह बना ली है जबकि मार्टिन गप्टिल टी20 और वनडे दोनों टीमों में जगह पाने में नाकाम रहे है।

Our squads to face India in three T20I’s & three ODI’s starting on Friday at @skystadium ?

Details | https://t.co/OTHyEBgKxQ#NZvIND pic.twitter.com/2Ov3WgRJJt

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 14, 2022