FIFA World Cup 2026: बेल्जियम ने यूएसए को किया बाहर, राउंड ऑफ 16 में 4-1 से हराया

बेल्जियम ने राउंड ऑफ 16 के मैच में यूएएस को 4-1 से हरा दिया. इसके साथ ही यह टीम अब क्वॉर्टर फाइनल में पहुंच गई है. इसके साथ ही तीनों मेजबान टीमें अब बाहर हो गई हैं.
Published On Jul 07, 2026, 10:36 AM IST
Last UpdatedJul 07, 2026, 10:36 AM IST
Caption : FIFA WC: Belgium shatters co-hosts USA's dream in the last 16/ Credit: FIFA
सिएटल: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में बेल्जियम ने यूएसए को 4-1 से हराकर क्वॉर्टर फाइनल में जगह बना ली है. सिएटल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में चार्ल्स डी केटेलेरे के पहले हाफ में किए गए दो गोल, हंस वनाकेन के पहले वर्ल्ड कप गोल और सब्स्टीट्यूट रोमेलु लुकाकू के आखिरी समय में किए गए गोल की वजह से बेल्जियम ने शानदार जीत दर्ज की.
बेल्जियम से हारने के बाद कनाडा और मैक्सिको के राउंड ऑफ 16 से बाहर होने वाली टीमों में यूएसए की टीम भी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है.
20 मार्च 2025 के बाद से बेल्जियम की टीम कोई भी मैच नहीं हारी है. 2024–25 यूईएफए नेशंस लीग प्रमोशन/रेलिगेशन प्ले-ऑफ में यूक्रेन से 3-1 से बेल्जियम हारी थी; यह हेड कोच रूडी गार्सिया का पहला मैच था. इसके बाद बेल्जियम की टीम ने हार का मुंह नहीं देखा है. बेल्जियम ने (फीफा वर्ल्ड कप, यूईएफए वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन, यूईएफए नेशंस लीग प्ले-ऑफ, और फ्रेंडली मैच) में 12 जीत और छह ड्रॉ का शानदार रिकॉर्ड बनाया है, और इन 17 मैचों में उनका गोल डिफरेंशियल +40 रहा है.
मंगलवार को मिली हार के बाद यूएसए की टीम बेल्जियम के खिलाफ लगातार सात मैच हारी है. मॉरिसियो पोचेटिनो की टीम के लिए खतरे के संकेत तब दिखे जब बेल्जियम के पहले दमदार हमले के दौरान टिमोथी कास्टाग्ने के 18-यार्ड के शॉट को रोकने के लिए मैट फ्रीज को हवा में छलांग लगाकर बचाव करना पड़ा.
इसके बाद यूरी टिएलेमैन्स, डोडी लुकेबाकियो के क्रॉस को गोल में बदलने से बस कुछ इंच दूर रह गए, और फिर रूडी गार्सिया की टीम ने सही मायने में बढ़त हासिल की. लिएंड्रो ट्रॉसार्ड के बॉक्स में डाले गए खतरनाक क्रॉस ने यूएसए के डिफेंस के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर दीं; निकोलस रास्किन ने गेंद को क्रॉस किया और डी केटेलेरे ने उसे गोल में बदल दिया.
बेल्जियम आसानी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन 31वें मिनट में उनकी बढ़त उस वक्त खत्म हुई जब मलिक टिलमैन की डिफ्लेक्टेड फ्री-किक ने थिबाउट कोर्टुआ को गलत दिशा में भेज दिया. हालांकि, स्कोर केवल 116 सेकंड के लिए ही बराबर रहा, क्योंकि बाईं ओर से ट्रॉसार्ड का क्रॉस डी केटेलेरे तक पहुंचा, जिन्होंने हेडर से मैच का अपना दूसरा गोल किया.
एक घंटे का खेल पूरा होने से ठीक पहले यूएसए की मुश्किलें और बढ़ गईं, जब डिफेंस की एक गलती से बेल्जियम को तीसरा गोल मिल गया. फ्रीज गेंद को क्लियर करने के लिए अपने एरिया से बाहर निकले, लेकिन गेंद चूक गए, जिससे डी केटेलेरे को गेंद पर कब्जा करने का मौका मिल गया; इसके बाद वनाकेन के लॉन्ग-रेंज शॉट ने टिम रीम के ब्लॉक करने की कोशिश को नाकाम कर दिया और गेंद खाली नेट में चली गई.
मैच के आखिरी पलों में ‘स्टार्स एंड स्ट्राइप्स’ (अमेरिकी टीम) ने वापसी की कोशिश की; सब्स्टीट्यूट सेबेस्टियन बेरहाल्टर का शॉट बाहर चला गया और कोर्टुआ ने दो बार फोलारिन बालोगुन को गोल करने से रोका. इसके बाद लुकाकू ने एक ढीले क्लीयरेंस का फायदा उठाते हुए शानदार तरीके से गोल किया और स्टॉपेज टाइम में जीत पक्की कर दी.
बेल्जियम का मुकाबला 11 जुलाई को लॉस एंजिल्स स्टेडियम में स्पेन से होगा. स्पेन ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल टीम को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है.
-आईएएनएस