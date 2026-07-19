डकेट ने तोड़ा रिचर्ड्स का 47 साल पुराना रिकॉर्ड, कीर्तिमानों का खड़ा किया पहाड़

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बेन डकेट ने तोड़ा विवियन रिचर्ड्स का 47 साल पुराना रिकॉर्ड, कीर्तिमानों का खड़ा किया पहाड़

इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट ने कई कीर्तिमान अपने नाम किए. उन्होंने भारत के खिलाफ तीसरे वनडे इंटरनेशनल में 141 रन की पारी खेली. इस पारी में उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़ डाले.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 19, 2026, 08:05 PM IST

Published On Jul 19, 2026, 08:05 PM IST

Last UpdatedJul 19, 2026, 08:05 PM IST

ben duckett score records

इंग्लेंड के लिए बेन डकेट ने कमाल की पारी खेली. और कई कीर्तिमान अपने नाम किए. (फोटो आईएएनएस)

लंदन: इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट ने रविवार को भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में कमाल की पारी खेली. 19 जुलाई, रविवार को खेले गए मैच में उन्होंने 141 रन बनाए. इसके साथ ही बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने इस ऐतिहासिक मैदान पर सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया.

डकेट ने 120 गेंद पर 141 रन की पारी खेली. इस पारी की मदद से इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 387 रन का बड़ा स्कोर बनाया. यह इंग्लैंड की ओर से भारत के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था. डकेट तीन मैचों की इस सीरीज में सेंचुरी लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए.

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विवियन रिचर्ड्स के नाम था यह रिकॉर्ड

इससे पहले यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज विवियन रिचर्डस के नाम था. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 1979 के वर्ल्ड कप फाइनल में 138 रन बनाए थे. लगभग पांच दशक तक यह इस ऐतिहासिक मैदान पर सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बना रहा. डकेट अपनी पारी के अंत में इस स्कोर तक पहुंचे. वह 141 रन बनाकर प्रिंस यादव का शिकार बने. अपनी पारी में उन्होंने 18 चौके और एक छक्का लगाया.

लॉर्ड्स में वनडे में सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्कोर

141 बेन डकेट बनाम भारत (2026)
138* विव रिचर्ड्स बनाम इंग्लैंड (1979 वर्ल्ड कप फ़ाइनल)
137 डेनिस एमिस बनाम भारत (1975)
137 मार्कस ट्रेस्कोथिक बनाम पाकिस्तान (2001)
136 ग्राहम गूच बनाम ऑस्ट्रेलिया (1989)

बेन डकेट और जैकब बैथल ने बनाया पार्टनरशिप का रिकॉर्ड

डकेट इस मैच में कमाल के फॉर्म में नजर आए. इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारतीय गेंदबाज, अपनी लाइन और लेंथ से भटके हुए नजर आए. और डकेट ने इसका पूरा फायदा उठाया. जहां गेंद फुल थी तो उन्होंने ड्राइव किया और जब भी लेंथ छोटी हुई तो डकेट ने गेंद को पुल करने में कोताही नहीं बरती.

इस मैच में इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों ने भी रिकॉर्ड बनाया. बेन डकेट और जैकब बैथल ने मिलकर पहले विकेट के लिए 192 रन की साझेदारी की. यह इंग्लैंड के लिए भारत के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में सबसे बड़ी पार्टनरशिप है.

भारतीय टीम में आज जसप्रीत बुमराह चोट के चलते नहीं खेल रहे हैं. उनके घुटने में चोट हैं. और कमजोर गेंदबाजी का अंग्रेजों ने पूरा फायदा उठाया.

भारत के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले अंग्रेज बल्लेबाज

डकेट इसके साथ ही भारत के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुंच गए. भारत के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले इंग्लिश बल्लेबाजों की लिस्ट में ऐंड्रू स्ट्रॉस सबसे ऊपर हैं. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 2011 के वर्ल्ड कप में बेंगलुरु में 158 रन की पारी खेली थी. इससे पहले 1975 में डेनिस एमीस ने 137 रन की पारी खेली. रॉबिन स्मिथ ने 1993 में ग्वालियर में 129 और इयान बेल ने 2007 में साउथम्पटन में नाबाद 126 रन बनाए थे.

इंग्लैंड बनाम भारत (ODI) में सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्कोर

158 एंड्रयू स्ट्रॉस बेंगलुरु 2011
141 बेन डकेट लॉर्ड्स 2026
137 डेनिस एमिस लॉर्ड्स 1975
129 रॉबिन स्मिथ ग्वालियर 1993
126* इयान बेल साउथेम्प्टन 2007

डकेट ने लॉर्ड्स पर सेंचुरी लगाई. वह लॉर्ड्स में वनडे और टेस्ट में शतक लगाने वाले ओपनर्स की लिस्ट में शामिल हो गए. उनसे पहले इंग्लैंड के कुछ बल्लेबाज इस लिस्ट में शामिल हैं.

लॉर्ड्स में टेस्ट और वनडे, दोनों में शतक लगाने वाले ओपनर

  • डेनिस एमिस
  • ग्राहम गूच
  • ग्रेम वुड
  • मार्कस ट्रेस्कोथिक
  • एलिस्टेयर कुक
  • बेन डकेट
Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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