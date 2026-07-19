डकेट ने तोड़ा रिचर्ड्स का 47 साल पुराना रिकॉर्ड, कीर्तिमानों का खड़ा किया पहाड़

लंदन: इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट ने रविवार को भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में कमाल की पारी खेली. 19 जुलाई, रविवार को खेले गए मैच में उन्होंने 141 रन बनाए. इसके साथ ही बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने इस ऐतिहासिक मैदान पर सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया.

डकेट ने 120 गेंद पर 141 रन की पारी खेली. इस पारी की मदद से इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 387 रन का बड़ा स्कोर बनाया. यह इंग्लैंड की ओर से भारत के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था. डकेट तीन मैचों की इस सीरीज में सेंचुरी लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए.

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विवियन रिचर्ड्स के नाम था यह रिकॉर्ड

इससे पहले यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज विवियन रिचर्डस के नाम था. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 1979 के वर्ल्ड कप फाइनल में 138 रन बनाए थे. लगभग पांच दशक तक यह इस ऐतिहासिक मैदान पर सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बना रहा. डकेट अपनी पारी के अंत में इस स्कोर तक पहुंचे. वह 141 रन बनाकर प्रिंस यादव का शिकार बने. अपनी पारी में उन्होंने 18 चौके और एक छक्का लगाया.

लॉर्ड्स में वनडे में सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्कोर

141 बेन डकेट बनाम भारत (2026)

138* विव रिचर्ड्स बनाम इंग्लैंड (1979 वर्ल्ड कप फ़ाइनल)

137 डेनिस एमिस बनाम भारत (1975)

137 मार्कस ट्रेस्कोथिक बनाम पाकिस्तान (2001)

136 ग्राहम गूच बनाम ऑस्ट्रेलिया (1989)

बेन डकेट और जैकब बैथल ने बनाया पार्टनरशिप का रिकॉर्ड

डकेट इस मैच में कमाल के फॉर्म में नजर आए. इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारतीय गेंदबाज, अपनी लाइन और लेंथ से भटके हुए नजर आए. और डकेट ने इसका पूरा फायदा उठाया. जहां गेंद फुल थी तो उन्होंने ड्राइव किया और जब भी लेंथ छोटी हुई तो डकेट ने गेंद को पुल करने में कोताही नहीं बरती.

इस मैच में इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों ने भी रिकॉर्ड बनाया. बेन डकेट और जैकब बैथल ने मिलकर पहले विकेट के लिए 192 रन की साझेदारी की. यह इंग्लैंड के लिए भारत के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में सबसे बड़ी पार्टनरशिप है.

भारतीय टीम में आज जसप्रीत बुमराह चोट के चलते नहीं खेल रहे हैं. उनके घुटने में चोट हैं. और कमजोर गेंदबाजी का अंग्रेजों ने पूरा फायदा उठाया.

भारत के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले अंग्रेज बल्लेबाज

डकेट इसके साथ ही भारत के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुंच गए. भारत के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले इंग्लिश बल्लेबाजों की लिस्ट में ऐंड्रू स्ट्रॉस सबसे ऊपर हैं. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 2011 के वर्ल्ड कप में बेंगलुरु में 158 रन की पारी खेली थी. इससे पहले 1975 में डेनिस एमीस ने 137 रन की पारी खेली. रॉबिन स्मिथ ने 1993 में ग्वालियर में 129 और इयान बेल ने 2007 में साउथम्पटन में नाबाद 126 रन बनाए थे.

इंग्लैंड बनाम भारत (ODI) में सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्कोर

158 एंड्रयू स्ट्रॉस बेंगलुरु 2011

141 बेन डकेट लॉर्ड्स 2026

137 डेनिस एमिस लॉर्ड्स 1975

129 रॉबिन स्मिथ ग्वालियर 1993

126* इयान बेल साउथेम्प्टन 2007

डकेट ने लॉर्ड्स पर सेंचुरी लगाई. वह लॉर्ड्स में वनडे और टेस्ट में शतक लगाने वाले ओपनर्स की लिस्ट में शामिल हो गए. उनसे पहले इंग्लैंड के कुछ बल्लेबाज इस लिस्ट में शामिल हैं.

लॉर्ड्स में टेस्ट और वनडे, दोनों में शतक लगाने वाले ओपनर