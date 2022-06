इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हेडिंग्ले, लीड्स में खेले जा रहे 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में बेन स्टोक्स ने इतिहास रच दिया है। इस मुकाबले के दूसरे दिन बेन स्टोक्स महज 18 रन ही बना सके लेकिन आउट होने से पहले एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। स्टोक्स ने अपनी इस छोटी सी पारी में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। इस तरह स्टोक्स टेस्ट में 100 छक्के जड़ने वाले दुनिया के तीसरे और इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बन गए।

टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के

यही नहीं, बेन स्टोक्स टेस्ट इतिहास में 100 विकेट और 100 छक्के जड़ने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर भी बन गए हैं। इससे पहले ये कारनामा कोई भी क्रिकेटर नहीं कर सका था। स्टोक्स के नाम 81 टेस्ट की 130 पारियों में 177 विकेट दर्ज हैं। स्टोक्स बतौर बल्लेबाज टेस्ट में 11 शतक और 28 अर्धशतक की मदद से 5237 रन बना चुके हैं। इसके साथ ही इंग्लिश कप्तान बेन टेस्ट में 5 हजार से ज्यादा रन, 150 से ज्यादा विकेट और 100 छक्के उड़ाने वाले दुनिया के पहले और इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं।

Ben Stokes is inching towards the #1 spot ?#ENGvNZ | #WTC23 pic.twitter.com/ZfeBQwu03D

— ICC (@ICC) June 25, 2022