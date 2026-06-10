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नाइटक्लब कांड: बेन स्टोक्स की छुट्टी, गस एटकिंसन पर भी गिरी गाज, जो रूट बने कप्तान

ईसीबी की तरफ से एक बयान में कहा गया, जांच को देखते हुए, बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है, क्रिकेट रेगुलेटर नाइटक्लब की घटना की अलग से जांच कर रहा है

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 10, 2026, 09:32 PM IST

Published On Jun 10, 2026, 09:32 PM IST

Last UpdatedJun 10, 2026, 09:32 PM IST

Ben Stokes

Ben Stokes

न्यूजीलैंड के खिलाफ ‘द ओवल’ में होने वाले सीरीज के दूसरे टेस्ट से इंग्लैंड के नियमित कप्तान बेन स्टोक्स को मैदान के बाहर नाइटक्लब से जुड़ी एक घटना की चल रही जांच के कारण टीम से बाहर कर दिया गया है. स्टोक्स के अलावा तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को भी टीम में जगह नहीं मिली है. बेन स्टोक्स की गैरमौजूदगी में इंग्लैंड की कप्तानी पूर्व कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज जो रूट करेंगे.

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने पुष्टि की कि जांच जारी रहने तक कोई भी खिलाड़ी चयन के लिए उपलब्ध नहीं होगा. ईसीबी की तरफ से एक बयान में कहा गया, जांच को देखते हुए, बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है, क्रिकेट रेगुलेटर नाइटक्लब की घटना की अलग से जांच कर रहा है, इस प्रक्रिया को पूरा होने में कई सप्ताह लग सकते हैं.

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हैरी ब्रूक इंग्लैंड के उप-कप्तान हैं, लेकिन चयनकर्ताओं ने टीम की कमान संभालने के लिए रूट को चुना। ब्रूक खुद पिछले साल अक्टूबर में न्यूजीलैंड में मैदान के बाहर की एक घटना में शामिल थे, जब एक बाउंसर ने एक वनडे इंटरनेशनल से ठीक पहले नाइट क्लब के बाहर उन्हें मुक्का मारा था. रूट पूर्व में 2017 से 2022 तक इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान रह चुके हैं.

जोफ्रा आर्चर और जॉर्डन कॉक्स को इंग्लैंड टीम में मिली जगह

इंग्लैंड के सबसे सफल बल्लेबाज रूट ने रिकॉर्ड 64 टेस्ट मैचों में टीम की कप्तानी की थी। बतौर कप्तान उनके लिए आखिरी साल काफी निराशाजनक रहा था, जिसके बाद उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी। रूट के कप्तानी छोड़ने के बाद बेन स्टोक्स को इंग्लैंड टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया था. इंग्लैंड ने टीम में जोफ्रा आर्चर और जॉर्डन कॉक्स को भी शामिल किया है।

ईसीबी ने स्टोक्स को विकल्पों पर विचार करने का समय दिया

35 वर्षीय स्टोक्स को ईसीबी ने अपने भविष्य के विकल्पों पर विचार करने के लिए समय दिया है, लेकिन गवर्निंग बॉडी ने उन दावों को खारिज कर दिया है कि उनसे कप्तान के पद से इस्तीफा देने के लिए कहा गया है. ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज में 4-1 की निराशाजनक हार के बाद इंग्लिश क्रिकेट के लिए यह विवाद एक और झटका है, उस दौरे पर भी मैदान के बाहर कई घटनाएं हुई थीं. लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की शानदार जीत से सकारात्मक बदलाव के संकेत मिले थे, लेकिन अब उन्हें अपने कप्तान और बेहतरीन ऑलराउंडर, साथ ही अपने मुख्य तेज गेंदबाजों में से एक के बिना सीरीज जीतने की कोशिश करनी होगी.

हालांकि हाल के महीनों में स्टोक्स की बल्लेबाजी फॉर्म की आलोचना हुई है, उनका योगदान सिर्फ रन बनाने से कहीं ज्यादा है, बल्ले और गेंद दोनों से उनका प्रदर्शन इंग्लैंड के संतुलन और रणनीति के लिए बहुत जरूरी है. दूसरी ओर, एटकिंसन के लिए पिछला सीजन मुश्किल भरा रहा, लेकिन पहले टेस्ट के दौरान उन्होंने सुधार के संकेत दिए और मैच में सात विकेट लिए. 28 साल के खिलाड़ी अब अपने घरेलू मैदान, द ओवल पर खेलने का मौका चूक जाएंगे. एटकिंसन की अनुपस्थिति आर्चर के लिए मौका बन सकती है. स्पिन-गेंदबाज रेहान अहमद को स्टोक्स की जगह मौका दिया जा सकता है, दूसरा टेस्ट 17 जून से शुरू होगा.

दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम:

जो रूट (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट, मैथ्यू फिशर, एमिलियो गे, जेम्स रेव, ओली रॉबिन्सन, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), जोश टंग

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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