Ashes 2023: बेन स्टोक्स ने तूफानी शतक से की डॉन ब्रैडमैन की बराबरी, ऐसा करने वाले बने पहले अंग्रेज

चौथी टेस्ट पारी में उच्चतम स्कोर (नंबर 6 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए)

Ben Stokes is continuing to tee off ?

Can he pull off a victory for England? ?#WTC25 | #ENGvAUS ?: https://t.co/liWqlPCKqn pic.twitter.com/CyF2hXk2ka

— ICC (@ICC) July 2, 2023