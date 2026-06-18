Vaibhav SooryavanshiVirat KohliIND vs AFGAuqib NabiRohit Sharma
Copied

बेन स्टोक्स की मैदान पर होगी वापसी, इस टीम के लिए खेलते आएंगे नजर

इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर वापसी के लिए तैयार हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के बाद विवादों के चलते उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था, जिसके कारण वह दूसरे टेस्ट का हिस्सा नहीं बन सके

Edited By : Sameer Tiwari |Jun 18, 2026, 08:56 PM IST

Published On Jun 18, 2026, 08:56 PM IST

Last UpdatedJun 18, 2026, 08:56 PM IST

न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के बाद विवाद की वजह से इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को टीम से ड्रॉप कर दिया गया था. दूसरे टेस्ट से बाहर बेन स्टोक्स काउंटी चैंपियनशिप से फिर से क्रिकेट में वापसी के लिए तैयार हैं.

बेन स्टोक्स को डरहम की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है. डरहम को शुक्रवार से चेस्टर-ले-स्ट्रीट में नॉर्थम्पटनशायर के खिलाफ काउंटी चैंपियनशिप का मैच खेलना है. स्टोक्स के खेलने से डरहम की टीम निश्चित तौर पर मजबूत हुई है। वहीं, स्टोक्स इस मैच से विवाद के बाद फिर से क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

घरेलू क्रिकेट खेलने की मिली मंजूरी

स्टोक्स के साथ ही गस एटकिंसन को भी घरेलू क्रिकेट में खेलने की मंजूरी मिल गई है. एटकिंसन के कार्डिफ में ग्लेमोर्गन के खिलाफ सरे की टीम का हिस्सा होने की उम्मीद है.

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला टेस्ट लॉर्ड्स में खेला गया था, जिसे इंग्लैंड ने 115 रन से जीता था. जीत का जश्न मनाने लंदन के एक नाइट क्लब में पहुंचे इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने कर्फ्यू नियम तोड़ा था और मारपीट की थी. नाइट क्लब में हुई घटना की जांच के कारण स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को न्यूजीलैंड के खिलाफ द ओवल में चल रहे इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट से बाहर रखा गया.

वैभव सूर्यवंशी के बाद बिहार की अक्षरा गुप्ता का जलवा, वनडे में खेली नाबाद 306 रन की पारी

नाईट क्लब विवाद की चल रही जांच

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) और स्वतंत्र क्रिकेट नियामक घटना की जांच कर रहे हैं. विवाद के बाद स्टोक्स के करियर को लेकर शंकाएं जताई जाने लगी थीं. उनके संन्यास की खबरें चलने लगी थीं. डरहम टीम में स्टोक्स के लौटने के बाद संभावना है कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम का हिस्सा हो सकते हैं. स्टोक्स की गैरमौजूदगी में इंग्लैंड टीम की कप्तानी जो रूट कर रहे हैं.

डरहम टीम:

कॉलिन एकरमैन, केसी एल्ड्रिज, डेविड बेडिंगहम, ग्राहम क्लार्क, एलेक्स लीस, बेन मैकिनी, जेम्स मिंटो, डुआने ओलिवियर, कैलम पार्किंसन, मैथ्यू पॉट्स, बेन रेन, विल रोड्स, ल्यूक रॉबिन्सन, ओली रॉबिन्सन, बेन स्टोक्स.

Sameer Tiwari

Sameer Tiwari

इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2025 से क्रिकेट कंट्री के सोशल मीडिया के साथ जुड़ा शुरुआत से ही खेल में काफी रुचि थी, क्रिकेट खेलना, देखना भी पसंद रहा है, वर्तमान में मल्टीमिडिया जर्नलिस्ट के रुप में कार्य कर रहा हूं

Related News

फातिमा सना 'द हंड्रेड' खेलने वालीं पहली पाकिस्तानी महिला, इस टीम से किया करार

फातिमा सना 'द हंड्रेड' खेलने वालीं पहली पाकिस्तानी महिला, इस टीम से किया करार
Women's T20 World Cup: पहले भारत ने चटाई धूल, फिर आईसीसी ने लगा दी पाकिस्तान की क्लास

Women's T20 World Cup: पहले भारत ने चटाई धूल, फिर आईसीसी ने लगा दी पाकिस्तान की क्लास

अफगानिस्तान ए के खिलाफ 'करो या मरो' का वाला मैच, क्या वैभव सूर्यवंशी दिला पाएंगे जीत?

अफगानिस्तान ए के खिलाफ 'करो या मरो' का वाला मैच, क्या वैभव सूर्यवंशी दिला पाएंगे जीत?
न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन का ऐलान, RCB के खिलाड़ी को मिली जगह

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन का ऐलान, RCB के खिलाड़ी को मिली जगह

Latest News

%e0%a4%87%e0%a4%a8-5-%e0%a4%a7%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a4%95%e0%a5%80-23

फातिमा सना 'द हंड्रेड' खेलने वालीं पहली पाकिस्तानी महिला, इस टीम से किया करार
akshara-gupta-bihar

वैभव सूर्यवंशी के बाद बिहार की अक्षरा गुप्ता का जलवा, वनडे में खेली नाबाद 306 रन की पारी
england-test-team-26

भारत के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान, पांच अनकैप्ड प्लेयर्स शामिल
glenn-phillips-century

ग्लेन फिलिप्स ने ओवल टेस्ट में जड़ा धमाकेदार शतक, खास लिस्ट में एंट्री
%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%9c%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%ac%e0%a4%be-13

तेज गेंदबाज से स्पिन के बादशाह बने अनिल कुंबले, खुद सुनाई करियर बदलने वाली कहानी
surya-1-5

BCCI ने क्यों दी Vaibhav के माता-पिता को साथ ट्रैवल करने की इजाजत? सैकिया ने किया खुलासा

Editor's Pick

Sunil Gavaskar Praised Selectors for Picking Gurnoor Brar in Indian Team

गुरनूर के फैन हो गए सुनील गावस्कर, सिलेक्टर्स की क्यों करने लगे तारीफ

Deepti Sharma Equals Jhulan Goswami Massive Record of Most Wickets in Women Cricket

T20 World Cup: दीप्ति शर्मा का कमाल, झूलन गोस्वामी के रिकॉर्ड के बराबर पहुंची
Rohit Sharma becomes the fifth indian batter to complete 14000 list a Runs Joins Elite list of Sachin Tendulkar Virat Kohli Rahul Dravid

रोहित शर्मा ने हासिल किया खास मुकाम, सचिन, विराट और गांगुली की लिस्ट में बनाई जगह
Prince Yadav Debut India and Afghanistan Playing 11 in 2nd ODI at Lucknow

प्रिंस यादव को मिली इंडियन कैप, क्या है दूसरे वनडे में भारत और अफगानिस्तान की प्लेइंग 11
I Wish I Could have been part of 2003 World Cup India Pakistan Match Says Virat Kohli

इतिहास के किस मुकाबले का हिस्सा होना चाहते हैं कोहली, बताई दिल की बात
Vaibhav Sooryavanshi May face punishment after after fight with Srilanka players

श्रीलंकाई खिलाड़ी से भिड़ने के बाद मुश्किल में वैभव सूर्यवंशी, क्या कहता है आईसीसी का नियम ?