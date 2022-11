इस्लामाबाद| तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने से पहले बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली इंग्लैंड की टेस्ट टीम रविवार तड़के इस्लामाबाद पहुंच गई, जहां उन्हें बाबर आजम की पाकिस्तान टीम के साथ भिड़ना है। इंग्लैंड क्रिकेट ने इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर टीम के आगमन का एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने कैप्शन दिया कि हमारी टेस्ट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। इंग्लैंड की टेस्ट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज की तैयारी के तहत अबु धाबी में समय बिताया था।

इंग्लैंड 17 साल के अंतराल के बाद पाकिस्तानी सरजमीं पर टेस्ट सीरीज खेलेगा। उन्होंने आखिरी बार 2005 में पाकिस्तान में एक टेस्ट सीरीज खेला था, जिसमें तीन मैचों की सीरीज 2-0 से हार गई थी। इंग्लैंड ने इसी साल सितंबर-अक्टूबर में यहां सात मैचों की टी20 सीरीज खेली थी, जिसमें वो 4-3 से जीत हासिल की थी।

इंग्लैंड को पिछले साल पाकिस्तान का दौरा करना था, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए रावलपिंडी में पहला वनडे शुरू होने से ठीक पहले न्यूजीलैंड ने अपना दौरा छोड़ दिया था। इस महीने की शुरूआत में पूर्व प्रधानमंत्री और 1992 विश्व कप विजेता कप्तान इमरान खान की हत्या के प्रयास के बाद, रावलपिंडी से पहले टेस्ट को स्थानांतरित करने का डर था।

