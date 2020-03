कोरोनो वायरस से बचने के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम के श्रीलंका दौरे पर खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने की नीति को लेकर ऑलराउंडर बेन स्टोक्स और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन सोशल मीडिया पर भिड़ गए। इंग्लैंड टीम ने फैसला किया है कि वो श्रीलंका के साथ होने वाली सीरीज में हाथ मिलाने से दूरी बनाए रखेगी।

जॉनसन ने स्टोक्स को घेरने के लिए ब्रिस्टल के उस वाक्ये का जिक्र किया जिसमें इंग्लैंड का ये ऑलराउंडर खिलाड़ी फंसा था।



डेली ट्रैलीग्राफ के मुताबिक जॉनसन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा है, “संभल कर रहना, हो सकता है स्टोक्स हो सकता है कि पंच के साथ प्रतिक्रिया दें।”

Bowl’s to the left bowls to the right I wonder if big bad Mitch likes Marmite https://t.co/6HkfJyPlo3

— Ben Stokes (@benstokes38) March 5, 2020