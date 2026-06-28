Ben Stokes Retirement: बेन स्टोक्स ने अचानक किया संन्यास का ऐलान, फैंस को लगा बड़ा झटका

न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दौरान इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया. स्टार ऑलराउंडर के इस फैसले से हर कोई क्रिकेट फैन हैरान है.
Published On Jun 28, 2026, 08:40 PM IST
Last UpdatedJun 28, 2026, 08:40 PM IST
इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह देंगे. इंग्लैंड टीम ने टेस्ट के चौथे दिन के खेल के बीच में यह जानकारी दी. इसके साथ ही स्टोक्स के 15 साल के करियर पर विराम लग जायेगा. जिसमें वह 2019 वनडे विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड की न्यूजीलैंड पर जीत के नायक रहे.
वह टी20 विश्व कप 2022 जीतने वाली इंग्लैंड टीम के भी अहम सदस्य थे और उसी साल टेस्ट कप्तान बने थे.पहले टेस्ट के बाद रात को बाहर रहने के बाद अनुशासनात्मक कारणों से उन्हें दूसरे टेस्ट से बाहर रखा गया था.
इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने चौथे दिन का खेल शुरू होने से पहले टीम से बात की और सभी से पूरे जोश के साथ मैच खत्म करने को कहा. इंग्लैंड क्रिकेट के पोस्ट किए गए एक वीडियो में स्टोक्स ने कहा कि वजहें बाद में बताई जा सकती हैं, लेकिन मैंने इस टीम, आप लोगों और मुझसे पहले खेलने वालों के लिए कई मुश्किल दौर देखे हैं. मुझे एक और मुश्किल दौर से गुजरना है. मैं बस यही चाहता हूं कि सभी ऐसा ही करें. हमें अभी बहुत मेहनत करनी है.
मैं बस इतना चाहता हूं कि नतीजा चाहे जो भी हो, जब हम मैदान से बाहर निकलें तो पता हो कि इस ग्रुप ने पिछले दो दिनों में अपना सब कुछ झोंक दिया. मैं बस यही चाहता हूं कि हर कोई न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि टीम के लिए भी पूरी कोशिश करे. मैंने अपनी भावनाओं को संभाल लिया है. अब काम पर लगने का समय आ गया है.
इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स नाइट कर्फ्यू तोड़ने और क्लब विवाद में शामिल होने के बाद न्यूजीलैंड के विरुद्ध दूसरा टेस्ट नहीं खेले थे. जिसके बाद उन्हें कप्तानी से हटाने के साथ टीम से बाहर करने की बात चल रही थी. तभी से अटकलें लगाई जा रही थीं कि स्टोक्स जल्द संन्यास ले सकते हैं. ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड की कप्तानी संभालने के लिए लौटने से पहले, स्टोक्स ने सिर्फ ‘इस हफ्ते’ टीम की कप्तानी करने की बात कही थी. जिससे आगे क्या होने वाला है, इसका संकेत मिल गया था.
स्टोक्स इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन मैच-विनर में से एक के तौर पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से विदा ले रहे हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ साल 2019 के रोमांचक फाइनल में नाबाद 84 रनों की पारी खेलकर उन्होंने इंग्लैंड को उसका पहला वनडे वर्ल्ड कप खिताब जिताया था. छह हफ्ते बाद, हेडिंग्ले में उनकी शानदार नाबाद 135 रनों की पारी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज की सबसे बड़ी जीतों में से एक के लिए प्रेरित किया. वह टी20 वर्ल्ड कप 2022 में इंग्लैंड की जीत में भी अहम भूमिका निभा चुके हैं. स्टोक्स ने अपने टेस्ट करियर में 122 मैच खेले हैं. जबकि 114 वनडे के अलावा 43 टी20 मुकाबलों में इंग्लिश टीम का हिस्सा रहे हैं.