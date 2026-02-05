This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
आंख के नीचे गहरा काला निशान, नाक में भी लगी चोट... बेन स्टोक्स को पहचानना हुआ मुश्किल
Ben stokes Serious face Injury: इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स की दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर में की जाती है. वह बल्ले के साथ- साथ गेंद से भी कमाल करते हैं. इंग्लैंड के इस स्टार खिलाड़ी को खतरनाक चोट लगी है. उनके आंख और नाक के नीचे गहरा निशान देखने को मिल रहा है. बेन स्टोक्स ने खुद इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इसकी जानकारी दी है.
बेन स्टोक्स ने इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी पोस्ट करते हुए लिखा, आपको क्रिकेट बॉल की हालत भी देखनी चाहिए. इस पोस्ट के साथ उन्होंने हंसने की इमोजी लगाई है.
बेन स्टोक्स को पहचानना हुआ मुश्किल
इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की इस तस्वीर और पोस्ट के बाद माना जा रहा है कि उन्हें गंभीर चोट लगी है. बेन स्टोक्स की आंख के नीचे गहरा काला निशान बन गया है. साथ ही उनके गाल के पास भी लाल निशान बना हुआ है. इस चोट में उनका नाक भी क्षतिग्रस्त हुआ है. इस घटना में बेन स्टोक्स की आंख बाल-बाल बची, नहीं तो उनके क्रिकेट करियर का अंत हो सकता था. इस तस्वीर में बेन स्टोक्स को पहचानना भी मुश्किल हो रहा है.
कई बार चोटिल हुए हैं बेन स्टोक्स
बेन स्टोक्स इससे पहले भी कई बार चोटिल हो चुके हैं. साल 2014 में उनके दाएं हाथ की कलाई टूट गई थी, वेस्टइंडीज दौरे पर शून्य पर आउट होने के गुस्से में ड्रेसिंग रूम लॉकर पर घूसा मार दिया था. चोट की वजह से वह टी-20 वर्ल्ड कप 2014 का हिस्सा नहीं बन सके थे. इसके बाद 2021 में उन्हें उंगुली में चोट लगी. साल 2025 में भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान उनके कंधे पर खतरनाक चोट लगी, जिसके बाद वह भारत के खिलाफ पांचवें टेस्ट से बाहर हो गए.