आंख के नीचे गहरा काला निशान, नाक में भी लगी चोट... बेन स्टोक्स को पहचानना हुआ मुश्किल

बेन स्टोक्स ने इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी पोस्ट करते हुए लिखा, आपको क्रिकेट बॉल की हालत भी देखनी चाहिए.

Ben Stokes Injury

Ben stokes Serious face Injury: इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स की दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर में की जाती है. वह बल्ले के साथ- साथ गेंद से भी कमाल करते हैं. इंग्लैंड के इस स्टार खिलाड़ी को खतरनाक चोट लगी है. उनके आंख और नाक के नीचे गहरा निशान देखने को मिल रहा है. बेन स्टोक्स ने खुद इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इसकी जानकारी दी है.

बेन स्टोक्स ने इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी पोस्ट करते हुए लिखा, आपको क्रिकेट बॉल की हालत भी देखनी चाहिए. इस पोस्ट के साथ उन्होंने हंसने की इमोजी लगाई है.

Add Cricket Country as a Preferred Source

Ben Stokes’ Instagram story. 😱



– Get well soon, Ben! pic.twitter.com/L2etpg1ZsF TRENDING NOW February 5, 2026

बेन स्टोक्स को पहचानना हुआ मुश्किल

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की इस तस्वीर और पोस्ट के बाद माना जा रहा है कि उन्हें गंभीर चोट लगी है. बेन स्टोक्स की आंख के नीचे गहरा काला निशान बन गया है. साथ ही उनके गाल के पास भी लाल निशान बना हुआ है. इस चोट में उनका नाक भी क्षतिग्रस्त हुआ है. इस घटना में बेन स्टोक्स की आंख बाल-बाल बची, नहीं तो उनके क्रिकेट करियर का अंत हो सकता था. इस तस्वीर में बेन स्टोक्स को पहचानना भी मुश्किल हो रहा है.

कई बार चोटिल हुए हैं बेन स्टोक्स

बेन स्टोक्स इससे पहले भी कई बार चोटिल हो चुके हैं. साल 2014 में उनके दाएं हाथ की कलाई टूट गई थी, वेस्टइंडीज दौरे पर शून्य पर आउट होने के गुस्से में ड्रेसिंग रूम लॉकर पर घूसा मार दिया था. चोट की वजह से वह टी-20 वर्ल्ड कप 2014 का हिस्सा नहीं बन सके थे. इसके बाद 2021 में उन्हें उंगुली में चोट लगी. साल 2025 में भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान उनके कंधे पर खतरनाक चोट लगी, जिसके बाद वह भारत के खिलाफ पांचवें टेस्ट से बाहर हो गए.