मांकडिंग विवाद को लेकर क्रिकेटर्स दो खेमों में बंटा नजर आ रहा है. दीप्ति शर्मा का मांकडिंग के जरिए इंग्लिश बल्लेबाज को आउट करना इंग्लिश क्रिकेटर्स को रास नहीं आ रहा है, वहीं भारतीय दिग्गज दीप्ति शर्मा के समर्थन में उतर चुके हैं और इंग्लिश क्रिकेटरों को तगड़ा जवाब दे रहे हैं. वहीं इस विवाद में न्यूजीलैंड की भी इंट्री हुई है. न्यूजीलैंड के हाई कमिश्नर माइकल एपलटन ने इस मामले में इंग्लैंड टीम को घेरा है.

माइकल एपलटन ने कहा कि बाउंड्री काउंट बैक? सबसे खराब तरीका विश्व कप फाइनल मैच के नतीजा के लिए. बता दें कि 2019 विश्व कप में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दो सुपर ओवर खेला गया, जिसके बाद भी नतीजा नहीं निकला, इसके बाद बाउंड्री की संख्या के आधार पर इंग्लैंड को विजयी घोषित किया गया. क्रिकेट इतिहास का यह सबसे विवादित फैसला माना जाता है.

वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि बेन स्टोक्स क्यों शिकायत कर रहे हैं। ये क्रिकेट के नियम के तहत ही हुआ है। 2019 विश्व कप में बेन स्टोक्स के साथ जो हुआ वह भी क्रिकेट के नियम अनुसार था तो अभी ये क्यों हाय तौबा मचा रहे हैं. बता दें कि वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड के खिलाफ ओवर थ्रो पर छह रन मिले थे। गुप्टिल का थ्रो बेन स्टोक्स के बल्ले से लगकर बाउंड्री के बाहर चला गया था। इस पर अंपायर ने इंग्लैंड को 4 रन दे दिए थे. अंपायर के इस फैसले की भी आलोचना की गई थी.

Why are they complaining now? The rules are made by them. When Ben Stokes’s incident happend in the 2019 Cricket World Cup, whole England fans said everything was within the rules. So why they talk about us now. Always hypocrisy.?? @ECB_cricket @TheBarmyArmy https://t.co/b1O56XaYB0

