रिटायरमेंट के तुरंत बाद मैदान पर लौटे बेन स्टोक्स! इस टीम की तरफ से खेलते हुए आएंगे नजर

इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए नजर आए थे. संन्यास के बाद एक बार फिर स्टोक्स क्रिकेट के मैदान पर खेलते हुए नजर आएंगे.
Published On Jul 15, 2026, 05:44 PM IST
Last UpdatedJul 15, 2026, 05:44 PM IST
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. स्टोक्स एक बार फिर प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करने की तैयारी कर रहे हैं. इंग्लैंड में खेले जाने वाले वनडे कप के शुरुआती राउंड में स्टोक्स डरहम की तरफ से डर्बीशायर के खिलाफ मैच खेलेंगे. स्टोक्स उसी दिन घरेलू वनडे क्रिकेट में वापसी करेंगे. जिस दिन ‘द हंड्रेड’ का नया सीजन शुरू हो रहा है.
लंदन के नाइटक्लब में हुई एक घटना की जांच के चलते बेन स्टोक्स न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट नहीं खेल सके थे. इंग्लैंड की टीम से दूर रहने के दौरान, स्टोक्स ने काउंटी चैंपियनशिप में नॉर्थम्प्टनशायर के खिलाफ डरहम की तरफ से खेला था.
‘बीबीसी स्पोर्ट’ के अनुसार, स्टोक्स ने कहा, “जब मैं दूसरे टेस्ट में नहीं खेल रहा था और डरहम वापस लौटा, तो मुझे खेल के प्रति एक नई ऊर्जा महसूस हुई, लेकिन दुर्भाग्य से मैं उस एहसास को फिर से नहीं पा सका. मैं भविष्य में जो करने जा रहा हूं, उसे लेकर बहुत उत्साहित हूं. मैं अपने बचपन के क्लब डरहम के लिए खेलने वापस जा रहा हूं. मैं अभी बहुत जोश में हूं. इस हफ्ते कुछ पल ऐसे भी आए जो वाकई बहुत मुश्किल थे. मैंने सही फैसला लिया है.” वनडे कप में वापसी के बाद, स्टोक्स सीजन खत्म होने से पहले काउंटी चैंपियनशिप में डरहम के लिए फिर से खेल सकते हैं.
इंग्लैंड की जिम्मेदारियों से संन्यास की घोषणा करने से पहले ही उन्होंने वनडे कप में डरहम की तरफ से खेलने पर सहमति जता दी थी. स्टोक्स ने इंग्लैंड के वनडे वर्ल्ड कप 2023 कैंपेन के बाद से 50-ओवरों का क्रिकेट नहीं खेला है. डर्बीशायर में मंगलवार का मैच 12 वर्षों में डरहम के लिए स्टोक्स का पहला घरेलू वनडे मुकाबला भी होगा.
डरहम के लिए उनका आखिरी 50-ओवरों का मैच 2014 में वारविकशायर के विरुद्ध वनडे कप फाइनल था. जिसमें उनकी टीम जीती. उन्होंने आखिरी घरेलू वनडे मैच साल 2017 में न्यूजीलैंड में कैंटरबरी का प्रतिनिधित्व करते हुए खेला था.