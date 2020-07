बेन स्‍टोक्‍स ने बनाया टेस्‍ट में सर्वाधिक छक्‍कों का रिकॉर्ड, टॉप-5 में यह भारतीय बल्‍लेबाज भी शामिल

इंग्‍लैंड के स्‍टार ऑलराउंडर बेन स्‍टोक्‍स (Ben Stokes) ने सोमवार को वेस्‍टइंडीज के खिलाफ (England vs West Indies) टेस्‍ट मैच के पांचवें दिन एक नया कीर्तिमान स्‍थापित किया. टेस्‍ट क्रिकेट को यूं तो काफी धीमी गति से रन बनाने के लिए जाना जाता है लेकिन स्‍टोक्‍स ने आज इसमें छक्‍कों का रिकॉर्ड (Most Sixes in Test Cricket) बना डाला.

इंग्‍लैंड की दूसरी पारी के दौरान बेन स्‍टोक्‍स ने 57 गेंद पर 78 रन की पारी खेली. इस दौरान उन्‍होंने चार चौके और तीन छक्‍के लगाए. स्‍टोक्‍स मौजूदा क्रिकेटर्स की फेहरिस्‍त में टेस्‍ट में सर्वाधिक छक्‍के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.

स्टोक्स की विस्फोटक पारी से इंग्लैंड ने विंडीज को दिया 312 रन का लक्ष्य

केवल एक्टिस क्रिकेटर्स की बात की जाए तो बेन स्‍टोक्‍स के 74 छक्‍कों के बाद टेस्‍ट क्रिकेट में टिम साउदी ने 72 छक्‍के लगाए हैं. इसके बाद तीसरे स्‍थान पर श्रीलंका के एंजेलो मैथ्‍यूस ने 61 और डेविड वार्नर ने 56 छक्‍के लगाए हैं. टेस्‍ट में 52 छक्‍कों के साथ रोहित शर्मा पांचवें स्‍थान पर हैं. रॉस टेलर ने भी स्‍टोक्‍स के बराबर ही 52 छक्‍के लगाए हैं.

बेन स्‍टोक्‍स की 78 रन की पारी के दम पर इंग्‍लैंड ने वेस्‍टइंडीज के सामने जीत के लिए 312 रनों का लक्ष्‍य रखा है. मेजबान टीम को पहली पारी के आधार पर 182 रन की बढ़त मिली. पहले बल्‍लेबाजी करते हुए इंग्‍लैंड ने बेन स्‍टोक्‍स (176) और डोमिनिक सिबले (120) के शतकों की मदद से 469/9 पर पारी घोषित की. जवाब में वेस्‍टइंडीज 287 रन पर ऑलआउट हो गया. मैच में तीसरे दिन का खेल पूरी तरह से बारिश की भेंट चढ़ गया.