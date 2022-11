इंग्लैंड क्रिकेट टीम इस समय पाकिस्तान के दौरे पर है. इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है. सीरीज का पहला मैच एक दिसंबर से खेला जाएगा. इसी बीच इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने एक ऐसी घोषणा की है, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है.

दरअसल बेन स्टोक्स ने टेस्ट सीरीज की पूरी मैच फीस पाकिस्तान के बाढ़ प्रभावित लोगों को देने का ऐलान किया है. स्टोक्स ने घोषणा की है कि वह टेस्ट सीरीज की पूरी मैच फीस बाढ़ पीड़ितों को दान करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए अपने फैंस से भी डोनेट करने की मांग की है.

बेन स्टोक्स ने ट्विटर पर एक नोट शेयर करते हुए लिखा...ऐतिहासिक सीरीज के लिए पहली बार पाकिस्तान आना अच्छा अनुभव है। इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान को तबाह करने वाली बाढ़ देखकर बहुत दुख हुआ और देश का एक बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित है.खेल ने मुझे काफी दिया है, अब यही समय है कि कुछ वापस देने का. मैं इस सीरीज की अपनी मैच फीस बाढ़ पीड़ितों को दान कर रहा हूं. आशा करता हूं यह डोनेशन बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में पुर्ननिर्माण में मदद करेगा.

I’m donating my match fees from this Test series to the Pakistan Flood appeal ❤️?? pic.twitter.com/BgvY0VQ2GG

— Ben Stokes (@benstokes38) November 28, 2022