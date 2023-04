IPL 2023: भानुका राजपक्षे ने आईपीएल में जड़ा पहला अर्धशतक, सुनील नरेन की भी हुई खूब पिटाई

आईपीएल 2023 के दूसरे मैच में आज पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइटराइडर्स की टीमें आमने-सामने है. इस मैच में कोलकाता की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया. शिखर धवन और भानुका राजपक्षे की विस्फोटक बल्लेबाजी से पंजाब किंग्स ने इस मैच में कोलकाता नाइटराइडर्स के सामने जीत के लिए 192 रन का लक्ष्य रखा है. भानुका राजपक्षे ने इस मैच में आईपीएल में अपना पहला अर्धशतक लगाया. उन्होंने 30 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया और 50 रन की पारी खेलकर आउट हुए.

भानुका राजपक्षे ने सुनील नरेन के पहले ओवर में ही 14 रन जड़ दिए. पावरप्ले में गेंदबाजी करने आए नरेन को राजपक्षे ने टारगेट किया. इस ओवर में उन्होंने लॉन ऑफ पर पहले चौका लगाया, उसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया. ओवर की आखिरी बॉल पर उन्होंने बल्लेबाज के सिर से ऊपर से सीधा छक्का जड़ दिया. भानुका राजपक्षे ने 32 रन की अपनी पारी में पांच चौका और दो छक्के लगाए.

यहां देखें वीडियो:

