VIDEO: भुवनेश्वर ने दो लगातार गेंदों पर रोहित- सूर्या का किया शिकार, चार विकेट लेकर मुंबई को किया पस्त

Bhuvenshwar Kumar Double Strike: आईपीएल 2026 में रविवार को आरसीबी और मुंबई इंडियंस की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में आरसीबी के गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने गेंद से कहर बरपा दिया. उन्होंने दो लगातार दो गेंदों पर रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव का शिकार किया. भुवनेश्वर ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में खास लिस्ट में जगह भी बनाई.

आरसीबी की टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया. भुवनेश्वर ने पहले ही ओवर में रियान रिकेल्टन को अपना शिकार बनाया, मगर अपने स्पेल के दूसरे ओवर और मुंबई इंडियंस की पारी के तीसरे ओवर में उन्होंने दो लगातार गेंदों पर दो विकेट लेकर मुंबई इंडियंस को बैकफुट पर धकेल दिया.

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भुवनेश्वर कुमार ने दो लगातार गेंदों पर चटकाए दो विकेट

भुवनेश्वर कुमार ने तीसरे ओवर में आखिरी दो गेंदों पर दो विकेट लिए. उन्होंने पांचवीं बॉल पर रोहित शर्मा का शिकार किया. भुवनेश्वर ने ऑफ स्टंप की लाइन में आगे की तरफ गेंद डाली, रोहित ने शरीर के दूर से ही उसे ड्राइव की कोशिश की लेकिन गेंद की लाइन को मिस किया और बल्ले का किनारा लगकर गेंद विकेटकीपर के पास गई.

वहीं अगली गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने सूर्यकुमार यादव को पवेलियन भेजा. ऑफ स्टंप की लाइन में फुलर गेंद, जिसे सूर्या ने केवल डिफेंड की कोशिश की गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और पहली स्लिप में विराट कोहली के हाथ में समा गई. सूर्या खाता भी नहीं खोल सके. सूर्या की खराब फॉर्म का सिलसिला जारी रहा.

तिलक वर्मा भी सूर्या का शिकार बने

भुवनेश्वर कुमार ने इसके बाद अपने आखिरी स्पेल में तिलक वर्मा को पवेलियन भेजा, जो अर्धशतकीय पारी खेलकर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे.

मुंबई के खिलाफ भुवनेश्वर कुमार की शानदार गेंदबाजी

भुवनेश्वर कुमार ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने चार ओवर के स्पेल में 23 रन देकर चार विकेट चटकाए. भुवनेश्वर ने अपने स्पेल में 12 डॉट गेंदे डाली.

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बुमराह- मलिंगा के क्लब में भुवनेश्वर की एंट्री

भुवनेश्वर कुमार ने इस मैच में चार विकेट लेकर लसिथ मलिंगा और भुवनेश्वर कुमार के क्लब में एंट्री ली. वह आईपीएल सीजन में चौथी बार 20 प्लस विकेट लेने का कारनामा किया है. लसिथ मलिंगा और जसप्रीत बुमराह भी चार-चार बार 20 प्लस विकेट हासिल कर चुके हैं. चहल (05 बार) इस लिस्ट में टॉप पर है.

20+ विकेट के साथ सर्वाधिक आईपीएल सीज़न:

5- युजवेंद्र चहल (2015, 2016, 2020, 2022, 2023)

4 – लसिथ मलिंगा (2011, 2012, 2013, 2015)

4-जसप्रीत बुमरा (2017, 2020, 2021, 2024)

4-भुवनेश्वर कुमार (2014, 2016, 2017, 2026)*

हर्षल पटेल की बराबरी

भुवनेश्वर कुमार एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा तीन विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं. उन्होंने छह बार यह कारनामा किया है. हर्षल पटेल ने साल 2021 में छह बार तीन विकेट हॉल अपने नाम किए थे. भुवनेश्वर कुमार ने हर्षल पटेल की बराबरी की है.