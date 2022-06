भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) का टी20 क्रिकेट में शानदार फॉर्म जारी है। पहले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के लिए दमदार खेल दिखाने के बाद भुवी ने साउथ अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ सीरीज में भी दिखाया कि क्यों उन्हें इस फॉर्मेट के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में शुमार किया जाता है। इस अनुभवी गेंदबाज ने आयरलैंड (India vs Ireland) के खिलाफ दो टी20 इंटरनैशनल मैचों की सीरीज के पहले मैच में रविवार को डब्लिन में भी ऐसी ही शुरुआत की।

भुवनेश्वर को कप्तान हार्दिक पंड्या ने नई गेंद थमाई और उन्होंने निराश नहीं किया। भुवी ने अपने पहले ही ओवर में आयरलैंड के कप्तान एंडी बालबर्नी को आउट कर दिया। उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर बालबर्नी को बोल्ड कर दिया।

For his economical spell of 1/11 – @yuzi_chahal was the player of the match in the 1st T20I ??

A 7-wicket win for #TeamIndia to start off the 2-match T20I series against Ireland ?#IREvIND pic.twitter.com/eMIMjR9mTL

