'मुझे खेलना है..', वनडे वर्ल्ड कप की उम्मीदों पर बोले भुवनेश्वर कुमार

भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने वनडे वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता करने से इनकार किया है. भुवी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि फिलहाल उनका ध्यान खेलने और अच्छा प्रदर्शन करने पर है, न कि भविष्य में क्या होगा, इसका अंदाजा लगाने पर.

जब भुवनेश्वर कुमार से पूछा गया कि क्या आईपीएल और घरेलू प्रतियोगिताओं सहित व्हाइट-बॉल क्रिकेट में उनके हालिया प्रदर्शन से उन्हें वनडे वर्ल्ड कप 2027 की टीम में जगह मिल सकती है? इसके जवाब में भुवी ने ​​कहा, “मुझे खेलना है, मैं खेल रहा हूं. उसके बाद क्या होगा, इसका अंदाजा नहीं लगा सकता.”

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कप्तानी करते नजर आएंगे भुवी

उत्तर प्रदेश टी20 लीग के चौथे सीजन की शुरुआत 14 अगस्त से होगी, जिसमें यह अनुभवी तेज गेंदबाज ‘लखनऊ फाल्कन्स’ की कप्तानी करता नजर आएगा। 24 दिनों तक चलने वाले यूपीटी20 सीजन 4 में 34 मैच खेले जाएंगे और पहली बार इसका आयोजन दो शहरों में होगा. लखनऊ में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में शुरुआती चरण के तहत 13 दिनों में 22 मैच खेले जाएंगे, जिसके बाद टूर्नामेंट कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में जाएगा, जहां शेष 12 मैच 11 दिनों में खेले जाएंगे.

विश्व कप में चयन पर कही ये बात

क्रिकेट में अक्सर खिलाड़ी भविष्य के बड़े टूर्नामेंट्स (जैसे वनडे वर्ल्ड कप) के दबाव में आ जाते हैं. भुवी का मानना है कि जो चीजें उनके नियंत्रण में नहीं हैं उन पर ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय फिलहाल जिस भी टूर्नामेंट या मैच में खेलने का मौका मिल रहा है, वहां सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया जाए. भुवी ने ​​कहा, “मुझे खेलना है, मैं खेल रहा हूं. उसके बाद क्या होगा, इसका अंदाजा नहीं लगा सकता.

खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मौका

यह अनुभवी तेज गेंदबाज राज्य स्तरीय टी20 लीग के उभरने को घरेलू क्रिकेट के लिए एक सकारात्मक बदलाव के तौर पर देखता है। उन्होंने कहा, “बेशक, इन लीग का भविष्य है. यह सभी खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मौका है. अगर वे अच्छा खेलते हैं, तो उन्हें आईपीएल और आगे चलकर भारतीय टीम के लिए खेलने का मौका मिल सकता है. इसलिए यह एक शानदार मौका है.”

भुवनेश्वर पर कप्तान और सीनियर खिलाड़ी दोनों की दोहरी जिम्मेदारी होगी; उनके लिए टीम के अंदर सही माहौल बनाना भी उतना ही जरूरी होगा जितनी कि रणनीतिक तैयारी. उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, “एक कप्तान और कोच के तौर पर हमारा मकसद यही है कि हम खिलाड़ियों को अच्छे, खुश और सहज माहौल में रख सकें। हमारी यही कोशिश है.”