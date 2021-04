भारतीय टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) को आईसीसी (ICC) ने इस महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है. भुवनेश्वर ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों सीरीज 4.65 की औसत से 6 विकेट लिए जबकि पांच टी20 में 6.38 की औसत से 4 विकेट चटकाए.

भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को इंग्लैंड के खिलाफ मार्च में सीमित ओवरों की सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया. आईसीसी द्वारा जारी विज्ञप्ति में भुवी के हवाले से कहा गया, ‘लंबे और दर्दनाक ब्रेक के बाद भारत के लिये फिर खेलने की खुशी थी. मैंने इस दौरान अपनी फिटनेस और तकनीक पर काफी काम किया. भारत के लिए फिर विकेट लेकर अच्छा लग रहा है.’

31 वर्षीय इस तेज गेंदबाज ने कहा, ‘मैं इस सफर में शुरू से मेरे साथी रहे हर व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं. मेरा परिवार, दोस्त और साथी खिलाड़ी. आईसीसी वोटिंग अकादमी और मुझे मार्च महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनने के लिए वोट देने वाले सभी प्रशंसकों को खास तौर पर धन्यवाद.’

What a fantastic month for @BhuviOfficial ?

We take a look at the brilliant performances that helped him win the ICC Men’s Player of the Month for March ?#ICCPOTMhttps://t.co/Cgxy8vgRkE

— ICC (@ICC) April 13, 2021