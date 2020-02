Dream11 Prediction, Sydney Sixers vs Melbourne Stars: फाइनल मुकाबले में चमकेंगे ये खिलाड़ी

Dream11 Prediction

Sydney Sixers vs Melbourne Stars, Final Captain And Vice-Captain, Fantasy Cricket Tips Big Bash League 2019-20

बिश बैश लीग 2019-20 का फाइनल मुकाबला आज टूर्नामेंट की टॉप-2 टीमों सिडनी सिक्सर्स और मेलबर्न स्टार्स के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। मेलबर्न स्टार्स की कप्तानी ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल के हाथों में है, जबकि सिडनी सिक्सर्स की कमाल मोइसेस हेनरिक्स ने संभाली है।

My Dream11 Team, Sydney Sixers vs Melbourne Stars, Final



जोशुआ फिलिप (विकेटकीपर) ,जॉर्डन सिल्क, निक मैडिसन, मार्कस स्टोइनिस, निक लारकिन, मोइसिस हैनरीकेस, ग्लेन मैक्सवेल, नाथन लियोन, एडम जम्पा, क्लिंट हिंचक्लिफ, हैरिस राउफ

स्क्वाड

सिडनी सिक्सर्स: जोश फिलिप (विकेटकीपर), जेम्स विंस, स्टीव स्मिथ, मोइसेस हेनरिक्स (कप्तान), डैनियल ह्यूज, जॉर्डन सिल्क, सीन एबॉट, बेन ड्वारशुईस, स्टीव ओकीफे, नाथन लियोन, जॉश हेजलवुड, जैक्सन बर्ड, लॉयड पोप

मेलबर्न स्टार्स: मार्कस स्टोइनिस, निक मैडिन्सन, निक लार्किन, ग्लेन मैक्सवेल (कप्तान), पीटर हैंड्सकॉम्ब, सेब गॉट (विकेटकीपर), नाथन कूल्टर-नाइल, क्लिंट हिंचिक्लिफ़, एडम ज़म्पा, डैनियल वर्ल, हैरिस राउफ़, जोनाथन मेरलो, बेन डंक

मैच का समय: दोपहर एक बजकर 45 मिनट (भारतीय समयानुसार)

कहां देख सकेंगे मैच: भारत में आप बिग बैश लीग फाइनल मैच सोनी सिक्स और सोनी सिक्स HD पर देख सकेंगे।

लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव एप पर होगी।

