BBL 2020 Hobart Hurricanes vs Brisbane Heat, Live Streaming: जानें कब-कहां और कैसे देखें हरिकेंस और हीट के

Hobart Hurricanes vs Brisbane Heat, Gaba, Brisbane, live starts at 1.45 pm IST: बिग बैश लीग का 20वां मैच होबार्ट हरिकेंस और ब्रिस्बेन हीट के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमें पिछले तीन दिन में दूसरी बार आमने सामने होंगी. ब्रिस्बेन हीट ने अपना पिछला मैच जीता था. हीट की चार मैचों में ये पहली जीत थी. हरिकेंस को सीजन के दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा है. टीम 5 मैच बाद 11 अंक के साथ प्वाइंट्स टेबल में पांचवें नंबर पर है.

Hobart Hurricanes vs Brisbane Heat, 20th match, Gaba, Brisbane Live when and where to watch live telecast, live streaming, online Coverage

होबार्ट हरिकेंस और ब्रिस्बेन हीट के बीच बीबीएल 2020 का 20वां मैच कब खेला जाएगा?

होबार्ट हरिकेंस और ब्रिस्बेन हीट के बीच बीबीएल 2020 का 20वां मैच बुधवार, 30 दिसंबर को खेला जाएगा.

होबार्ट हरिकेंस और ब्रिस्बेन हीट के बीच बीबीएल 2020 का 20वां मैच कहां खेला जाएगा?

होबार्ट हरिकेंस और ब्रिस्बेन हीट के बीच बीबीएल 2020 का 20वां मैच ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जाएगा.

होबार्ट हरिकेंस और ब्रिस्बेन हीट के बीच बीबीएल 2020 का 20वां मैच कितने बजे से खेला जाएगा?

होबार्ट हरिकेंस और ब्रिस्बेन हीट के बीच बीबीएल 2020 का 20वां मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 से खेला जाएगा.

होबार्ट हरिकेंस और ब्रिस्बेन हीट के बीच बीबीएल 2020 के 20वें मैच का लाइव प्रसारण भारत में किस चैनल पर देख सकते हैं?

होबार्ट हरिकेंस और ब्रिस्बेन हीट के बीच बीबीएल 2020 के 20वें मैच का लाइव प्रसारण भारत में आप Sony SIX और Sony SIX HD पर देख सकते हैं.

होबार्ट हरिकेंस और ब्रिस्बेन हीट के बीच बीबीएल 2020 के 20वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप कहां देख सकते हैं?

होबार्ट हरिकेंस और ब्रिस्बेन हीट के बीच बीबीएल 2020 के 20वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप SonyLIV app पर देख सकते हैं.