BBL ने पहली बार लिया यह फैसला, भारत में होगा 2026-27 सीजन का पहला मैच

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया की मशहूर टी20 लीग बिग बैश लीग (बीबीएल) भारत आ रही है. साल 2026-27 के सीजन का पहला मैच भारत के चेन्नई में खेला जाएगा. एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम पर 12 दिसंबर को यह मुकाबला खेला जाएगा.

PM मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने किया ऐलान

मेलबर्न रेनेगेड्स का मुकाबला मौजूदा चैंपियन पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच होगा. यह पहला मौका होगा जब बीबीएल का कोई मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से बाहर खेला जाएगा. चेन्नई में होने वाले इस मैच में रेनेगेड्स मेजबान टीम की भूमिका निभाएगी. इस मैच की लाइव कॉमेंट्री और टेलिकास्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया के दो चैनल अपनी ब्रॉडकास्टिंग टीम को भारत भेजेंगे. ऑस्ट्रेलिया के साथ-साथ इस मैच का लाइव प्रसारण भारत में ‘जियोस्टार’ करेगा. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने शुक्रवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान इस ऐतिहासिक मुकाबले का ऐलान किया.

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भारत में कब और कहां खेला जाएगा BBL का मैच

यह पहला मौका होगा जब भारत में किसी विदेशी क्रिकेट लीग का कोई मुकाबला खेला जाएगा. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अनुसार, बिग बैश लीग का भारत में आयोजन करने से बीबीएल की लोकप्रियता में और इजाफा होगा और दर्शकों की संख्या भी बढ़ेगी. 12 दिसंबर को भारतीय समय के अनुसार, यह मैच दोपहर 2 बजकर 40 मिनट पर शुरू होगा. वहीं ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम यानी AEST के हिसाब से रात 8 बजकर 10 मिनट पर शुरू होगा.

CA ने बताई भारत में मैच करवाने की अहमियत

बिग बैश लीग के महाप्रबंधक एलिस्टेयर डॉब्सन ने इस खास पहल को दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से अहम बताया. उन्होंने कहा, ‘भारत में हमारे खेल को हमेशा से शानदार समर्थन और मजबूत जुड़ाव मिला है. यह मुकाबला दोनों देशों की सरकारों के बीच की एक महत्वपूर्ण पहल का हिस्सा है. क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को जोड़ने का एक बेहतरीन जरिया भी है. हमें उम्मीद है कि यह मैच ऑस्ट्रेलिया की किसी भी घरेलू खेल प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे ज्यादा दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला मुकाबला साबित होगा.’

भारत क्यों आ रहा है BBL

उन्होंने आगे कहा, ‘ऑस्ट्रेलिया में कई बार यह पूरी तरह महसूस नहीं किया जाता कि भारत समेत दुनिया के अन्य हिस्सों में बिग बैश लीग (बीबीएल) की कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है. हमें उम्मीद है कि भारत में मैच आयोजित करने से लीग और उसकी टीमों को लेकर दर्शकों की रुचि और लोकप्रियता में और इजाफा होगा. यह कदम प्रतियोगिता को वैश्विक स्तर पर और मजबूत बनाने में मदद करेगा.’

FAQ

Q1. बिग बैश लीग 2026-27 का पहला मैच कहां खेला जाएगा?

A. बिग बैश लीग 2026-27 का पहला मैच चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा.

Q2. BBL 2026-27 के पहले मैच में कौन-सी टीमें आमने-सामने होंगी?

A. पहले मैच में मेलबर्न रेनेगेड्स और मौजूदा चैंपियन पर्थ स्कॉर्चर्स की टीमें भिड़ेंगी.

Q3. BBL का पहला मैच भारत में होना क्यों खास है?

A. बिग बैश लीग के इतिहास का पहला मुकाबला होगा, जो ऑस्ट्रेलिया के बाहर खेला जाएगा.

Q4. BBL 2026-27 का उद्घाटन मैच कब खेला जाएगा?

A. उद्घाटन मुकाबला 12 दिसंबर 2026 को चेन्नई में खेला जाएगा.

Q5. भारत में BBL के पहले मैच के आयोजन का ऐलान किसने किया?

A. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने शुक्रवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान इस ऐतिहासिक मुकाबले का ऐलान किया.