This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
आईपीएल 2026: दिल्ली को 'धोखा' देने की कड़ी सजा भुगतेंगे बेन डकेट, लिया जाएगा बड़ा ऐक्शन
इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट ने आईपीएल 2026 से अपना नाम वापस ले लिया है. इसके लिए उन्होंने इंग्लैंड के लिए खेलते रहने पर अपना ध्यान केंद्रित करने की वजह बताई है.
नई दिल्ली: दिल्ली कैपिटल्स को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के शुरू होने से पहले ही बड़ा झटका लगा है. इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज बेन डकेट ने 28 मार्च से शुरू होने वाले सीजन से अपना नाम वापस ले लिया है. डकेट ने कहा है कि उनका ध्यान राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने पर है.
डकेट को इस फैसले की कड़ी सजा भी भुगतनी होगी. वह आईपीएल की अगली दो नीलामी में भी अपना नाम नहीं दे सकेंगे. इसके मायने हैं कि वह आईपीएल 2027 और 2028 में भी नहीं खेल पाएंगे. आईपीएल से बहुत कम नोटिस में बाहर होने वाले खिलाड़ियों को आने वाले दो साल के लिए बैन कर दिया जाता है. पिछले साल ही आईपीएल ने यह नियम लागू किया था.
बेन डकेट ने बताई आईपीएल 2026 से हटने की क्या वजह
डकेट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, ‘मैंने आईपीएल से हटने का बेहद मुश्किल फैसला लिया है. मैंने इस बारे में काफी सोचा है. यह आसान निर्णय नहीं था. इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करना मेरा बचपन से सपना रहा है. मैं इंग्लिश क्रिकेट को अपना सब कुछ देना चाहता हूं. ऐसा करने के लिए, मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि गर्मियों से पहले मैं शारीरिक और मानसिक रूप से अपनी सबसे अच्छी स्थिति में रहूं.’
डकेट ने कहा, ‘मैं दिल्ली में मौजूद सभी लोगों से तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगा. मैं सचमुच इस फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व करने के अवसर को लेकर बहुत उत्साहित था. मैं पूरी तरह समझता हूं कि एक टीम बनाने में कितना समय और योजना लगती है. मेरे इस फैसले से होने वाली किसी भी तरह की परेशानी के लिए मैं माफी चाहता हूं. मैं सभी प्रशंसकों से भी माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि दिल्ली में हर किसी के लिए यह कितना मायने रखता है.’
दिल्ली कैपिटल्स के पास डकेट का क्या है विकल्प
दिल्ली कैपिटल्स ने बेन डकेट को 2 करोड़ रुपए में साइन किया था. टीम के पास श्रीलंका के पथुम निसांका के रूप में एक विदेशी ओपनिंग विकल्प भी मौजूद है. लेकिन टीम का कॉम्बिनेशन जरूर बिगड़ गया है.
बेन डकेट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 43 टेस्ट मुकाबलों में 6 शतक और 16 अर्धशतक के साथ 3,555 रन बना चुके हैं. इसके अलावा, उन्होंने 34 वनडे मुकाबलों में 3 शतक और 9 अर्धशतक के साथ 1,345 रन बनाए हैं. 21 टी20 मुकाबलों में डकेट 527 रन जुटा चुके हैं. दाएं हाथ का यह खिलाड़ी बिग बैश लीग के साथ पाकिस्तान सुपर लीग में भी नजर आ चुका है.
इंग्लैंड के लिए खेलते रहना चाहते हैं डकेट
हाल ही में डेली टेलिग्राफ को दिए एक इंटरव्यू में डकेट ने कहा था कि जब तक हो सकेगा वह किसी भी कीमत पर इंग्लैंड के लिए तीनों फॉर्मेट खेलना चाहते हैं. और वह इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए खुद को तैयार रखने के लिए कुछ भी करेंगे.
उन्होंने कहा था, ‘यह एक ऐसा फैसला था जो मैंने करीब 10 साल पहले लिया था. यह मेरे करियर का अहम लम्हा था और यह सही फैसला था.’
इंग्लैंड की टीम हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुई एशेज सीरीज के दौरान विवादों में रही थी जब खिलाड़ियों के बहुत ज्यादा शराब पीने की खबर सामने आई थी.