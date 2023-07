Ashes 2023: इंग्लैंड टीम को लगा बड़ा झटका, स्टार बल्लेबाज चोट की वजह से हुआ बाहर

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच छह जुलाई से खेला जाना है. इस मैच से पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार बल्लेबाज ओली पोप चोट की वजह से हेंडिग्ले में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं. ओली पोप को लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में चोट लगी थी. ओली पोप को दाहिने कंधे में चोट लगी है.

? JUST IN: England lose key batter to injury ahead of the third #Ashes Test!#WTC25 #ENGvAUShttps://t.co/IbQBcIzqJZ

— ICC (@ICC) July 4, 2023