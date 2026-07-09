Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer
Copied

IFA WORLD CUP: फ्रांस के खिलाफ क्वॉर्टर-फाइनल से पहले मोरक्को को झटका, स्टार खिलाड़ी सैबारी हुए बाहर

फ्रांस के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वॉर्टर फाइनल से पहले मोरोक्को को बड़ा झटका लगा है. उसके स्टार फॉरवर्ड इस्माइल सैबारी बाहर हो गए हैं.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 09, 2026, 03:15 PM IST

Published On Jul 09, 2026, 03:15 PM IST

Last UpdatedJul 09, 2026, 03:15 PM IST

नई दिल्ली: फीफा विश्व कप 2026 के क्वार्टर-फाइनल में फ्रांस जैसी मजबूत टीम के खिलाफ मुकाबले से पहले मोरक्को को बड़ा झटका लगा है. उनके मुख्य फॉरवर्ड इस्माइल सैबारी चोट के कारण इस अहम मैच से बाहर हो गए हैं.

मोरक्को के हेड कोच मोहम्मद ओआबी ने गुरुवार को मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैबारी के बाहर होने की पुष्टि की. ओआबी के अनुसार, कनाडा के खिलाफ राउंड ऑफ 16 की जीत के दौरान हैमस्ट्रिंग की चोट लगने के बाद यह फॉरवर्ड समय पर ठीक नहीं हो सका. हालांकि, कोच को उम्मीद है कि अगर उनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है, तो 25 वर्षीय खिलाड़ी फिट हो जाएगा.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

मैच से पहले पत्रकारों से बात करते हुए ओआबी ने कहा, “वह तैयार नहीं हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह उनके लिए टूर्नामेंट का अंत नहीं है.”

सैबारी मौजूदा टूर्नामेंट में अफ्रीकी टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं. उन्होंने ग्रुप स्टेज के तीनों मैचों में गोल किए और राउंड ऑफ 32 में नीदरलैंड के खिलाफ निर्णायक शूटआउट में पेनल्टी को गोल में बदला. उनकी अनुपस्थिति के कारण मोरक्को को 2022 वर्ल्ड कप की उपविजेता टीम के खिलाफ अधिक रक्षात्मक रणनीति अपनानी पड़ सकती है.

फीफा ने फ्रांस और मोरक्को के बीच क्वार्टर-फाइनल मुकाबले के लिए पूरी तरह से अर्जेंटीना के अधिकारियों की टीम नियुक्त करके एक बड़ी बहस छेड़ दी है. 2026 टूर्नामेंट में यह पहली बार है जब किसी मैच का संचालन पूरी तरह से एक ही देश के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा. हालांकि, मोरक्को के कोच ने अधिकारियों के प्रभाव को कम करके आंका है.

मैच से पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेफरी के बारे में उन्होंने कहा, ‘हम एक बहुत अनुभवी रेफरी की बात कर रहे हैं. हम यही चाहते हैं. हम इस तरह के मैचों के लिए अनुभवी रेफरी चाहते हैं. इसलिए हम बहुत शांत हैं. नीदरलैंड्स का सामना करने से पहले हमारे मैच में एक डच रेफरी था और उसने बहुत अच्छा काम किया था. हम इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि हम जानते हैं कि वे बस अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहे होते हैं. फ्रांस के खिलाफ मैच में जो रेफरी होगा, वह आसानी से कार्ड (बुकिंग) नहीं देता है और इसका असर पड़ सकता है, लेकिन मैं रेफरी की क्षमता के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहूंगा.’

फ्रांस और मोरक्को के बीच सभी तरह की प्रतियोगिताओं में अब तक छह बार मुकाबले हुए हैं, जिनमें फ्रांस का पलड़ा भारी रहा है. फ्रांस ने चार मैच जीते हैं, एक मैच ड्रॉ रहा है, और मोरक्को ने एक मैच जीता है. दोनों टीमें ऐतिहासिक 2022 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी आमने-सामने थीं. मैच में मोरक्को को 2-0 से हार का सामना करना पड़ा था.

-आईएएनएस

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

मैं भारी मन से जा रहा हूं... ज्लात्को डालिच ने क्रोएशिया के कोच का पद छोड़ा

मैं भारी मन से जा रहा हूं... ज्लात्को डालिच ने क्रोएशिया के कोच का पद छोड़ा

Fifa World Cup: 72 साल बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचा स्विट्जरलैंड, कोलंबिया का सपना टूटा

Fifa World Cup: 72 साल बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचा स्विट्जरलैंड, कोलंबिया का सपना टूटा

Golden Boot Race: एम्बाप्पे से फिर आगे निकले मेसी, हॉलैंड और हैरी केन भी दे रहे कड़ी टक्कर

Golden Boot Race: एम्बाप्पे से फिर आगे निकले मेसी, हॉलैंड और हैरी केन भी दे रहे कड़ी टक्कर
शानदार वापसी के साथ अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हराया, क्वॉर्टर फाइनल में जगह बनाई

शानदार वापसी के साथ अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हराया, क्वॉर्टर फाइनल में जगह बनाई

Latest News

saibari

फ्रांस के खिलाफ क्वॉर्टर-फाइनल से पहले मोरक्को को झटका, स्टार खिलाड़ी सैबारी हुए बाहर
india-vs-england-2-2

भारत को इंग्लैंड के खिलाफ जीत के लिए करने होंगे 4 काम, वर्ना हाथ से जाएगी सीरीज
axar-patel-1-13

चौथे टी20 में अक्षर पटेल पूरा करेंगे 'शतक', महेंद्र सिंह धोनी को छोड़ेंगे पीछे
sanju-samson-131

ENG vs IND: क्या संजू सैमसन को मिलेगा में मौका, कैसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11
indian-team-57

ENG vs IND: भारत का ब्रिस्टल में है लाजवाब रिकॉर्ड, क्या श्रेयस अय्यर ऐंड कंपनी रख पाएगी इसे कायम
wi-test-team-2

वेस्टइंडीज की टेस्ट सीरीज जीत का जश्न फीका, आईसीसी ने दिया तगड़ा झटका

Editor's Pick

Will Sanju Samson Get Place in Playing 11 in 4th T20I against England at Bristol

ENG vs IND: क्या संजू सैमसन को मिलेगा में मौका, कैसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11
India vs England 4th T20I Preview Series at stake Will Shreyas Iyer Team Able to Continue Winning Record at Bristol

ENG vs IND: भारत का ब्रिस्टल में है लाजवाब रिकॉर्ड, क्या श्रेयस अय्यर ऐंड कंपनी रख पाएगी इसे कायम
Sanju Samson was given clarity on not getting selected says Indian Coach Gautam Gambhir

'क्या बात हुई, यह आपको नहीं बता सकते', संजू से चर्चा पर गंभीर की सीधी बात
I think it was atrocious says Shreyas Iyer after India lost to England by 125 Runs in 3rd T20I

ऐसा नहीं चलेगा... हार के बाद फूटा श्रेयस अय्यर का गुस्सा, किसे जमकर सुनाया
shreyas iyer makes history as captain joins dhoni and rohit elite list ind vs eng t20

Shreyas Iyer Record: कप्तानी में श्रेयस अय्यर का बड़ा कारनामा, धोनी और रोहित के क्लब में जुड़ा नाम

Sanju Samson Rested not Dropped For India Tour of Zimbabwe Claims Report

सैमसन पर बड़ा अपडेट, जिम्बाब्वे दौरे पर ड्रॉप नहीं किया गया, सिलेक्टर्स ने किया है यह फैसला