पाकिस्तान की टीम को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 0-2 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहली बार अपने घर में टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया. इस शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान के लिए बुरी खबर आई है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तगड़ा झटका लगा है. टीम के अनुभवी बल्लेबाज फखर जमान और युवा सलामी बल्लेबाज सईम अयूब चोट की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक, दोनों खिलाड़ी अभी बोर्ड के मेडिकल स्टाफ की कड़ी निगरानी में रिहैबिलिटेशन और रिकवरी से गुजर रहे हैं.

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वनडे सीरीज से बाहर रहेंगे फखर जमान- सईम अयूब: पीसीबी

पीसीबी ने एक बयान में कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की है कि दोनों खिलाड़ी अभी चोटों से उबर रहे हैं और उन्हें पीसीबी मेडिकल पैनल की निगरानी में अपने रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जारी रखने की सलाह दी गई है, इसलिए उन्हें वनडे सीरीज के लिए नहीं चुना गया है, पीसीबी दोनों खिलाड़ियों के जल्दी ठीक होने की कामना करता है और उन्हें जल्द से जल्द प्रतियोगी क्रिकेट में वापसी करते हुए देखना चाहता है, टीम और खिलाड़ियों की फिटनेस के बारे में आगे के अपडेट सही समय पर साझा किए जाएंगे.

पाकिस्तान की टीम को तलाशना होगा नया ओपनर

30 मई से शुरू होने वाली वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक पाकिस्तान टीम का ऐलान नहीं किया है. पीसीबी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ओपनिंग में विकल्प तलाशने होंगे. फखर जमान और सईम अयूब आखिरी बार पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते नजर आए थे.

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वनडे में कैसा है फखर जमान और सैम अयूब का रिकॉर्ड ?

फखर पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाजों में से एक हैं. 92 वनडे मैचों में 45.42 की औसत से वह 3,861 रन बना चुके हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 11 शतक और 19 अर्धशतक आए हैं. सईम अयूब ने 17 वनडे मैचों में 751 रन बनाने के साथ ही 9 विकेट भी लिए हैं.

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ऑस्ट्रेलिया के साथ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगा पाकिस्तान

पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी. इस सीरीज का पहला मैच 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा. इसके बाद दो जून को दूसरा और चार जून को तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा. दूसरा और तीसरा वनडे लाहौर में खेला जाएगा.